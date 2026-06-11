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娛樂
出版：2026-Jun-11 12:29
更新：2026-Jun-11 12:29

不得不好死｜陳奕迅孖朱茵再現大銀幕演夫妻 柳應廷Jer演皮膚癌兒子圓夢與偶像合作

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陳奕迅(Eason)與朱茵在《不得不好死》演Jer的父母。

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陳奕迅(Eason)早前被網民捕獲再拍電影，原來Eason在金像獎提名美術指導張蚊首次執導劇情長片《不得不好死》(暫名) ，與朱茵合演夫妻，MIRROR成員柳應廷(Jer)則演兩人身患皮膚癌的兒子。電影繼年初完成冰完外景拍攝後，日前在香港舉行開鏡禮，演員陣容還有久未有拍香港電影的台灣女星林熙蕾、白只和新生代女演員陳書昕(Sheena)。電影改編真人真事，探討如何面對死亡、活出「好死」的生命課題。Jer為演自小患有罕見黑色素瘤皮膚癌的男主角威廉，每日接受長時間的特技化妝，務求呈身角色全身與面部均長滿密麻黑斑的特徵。

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Jer感恩與厲害前輩合作

《不得不好死》由廖婉虹監製、卓亦謙編劇，香港電影發展局及文創產業發展處舉辦的第八屆「首部劇情電影計劃」專業組獲獎項目，並由電影發展基金撥款資助。電影獲香港大銀幕久未露面的陳奕迅、朱茵及林熙蕾坐鎮，Eason和朱茵相隔8年再現大銀幕，上一部電影分別為2018年《臥底巨星》及《古宅》；林熙蕾則繼2009年韋家輝執導的《再生號》後，再參演香港電影。

日前電影開鏡，Jer演自小被宣告早逝、長期與癌症共存的抗癌傳奇人物，談及今次演出會否有壓力時，坦言雖然角色改編自真人真事，但原型人物(陳偉霖)提供了很多參考，讓他揣摩角色時更容易，所以不算太大壓力。他又感謝導演動用大量「人情卡」，說：「導演係用咗好多人情卡，請到咁多位又靚又犀利嘅前輩喺呢套電影度演繹。每一個都非常好戲，喺佢哋身上面學到好多嘢。」Jer又特別開心終於圓夢與偶像陳奕迅的合作，說：「可以同Eason合作到非常開心，喺音樂上面期待咗好耐，……但今次就喺電影上面，終於有第一次嘅合作。今次佢做到我戲裡面嘅爸爸。」Jer亦感謝拍檔白只與Sheena ，形容所有演員都很厲害，作品水準極高。

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對照張蚊自身經歷

《不得不好死》改編真實人物，這份不畏面對死亡的人生理念，與導演張蚊的價值觀不謀而合。先天患有脊椎側彎的張蚊，人生經歷過三次大手術、將幾十顆螺絲釘入脊椎，但她從未消極頹廢，反而堅持追尋電影夢，曾六度獲得香港電影金像獎提名最佳美術指導及最佳造型設計獎，電影包括《殭屍》《翠絲》及《年少日記》等。

張蚊分享為何揀選這個題材時表示：「因為我自己由細到大都成日做手術，所以好早就會諗人點樣正面面對死亡好呢？其實我哋有好多選擇。劇本有一句『我哋冇得㨂點樣出世，但係我哋可以選擇點樣面對死亡』，我就好想用影像去記錄呢件好唯美嘅事，希望電影可以俾大家一齊正視同積極 面對呢個生命嘅課題。」這次張蚊首次執導，將自己的抗病經歷與真實人物故事完美融合，用鏡頭探討我們無法控制死亡，但可以選擇如何 正面面對死亡。

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《不得不好死》故事簡介

威廉（柳應廷 飾）天生患黑色素瘤，全身與面部滿佈密麻黑斑，自小被宣告必會早逝。父母（陳奕迅、朱茵 飾）盡力照顧之餘亦放任他做喜歡的事，長期與癌症共存，活成玩世不恭的四十歲頑童。威廉與死亡一同成長，行為看似輕浮暴躁，實則口賤心善。他設立慈善機構「死嘢」，接下度身訂造喪禮、舉辦生前葬，協助求助者完成死前心願、輔導輕生者等無數死亡個案。由於自己「死極都死唔去」，處理個案時反而更有說服力。然而，一直幫助他人的威廉，卻在父親離世後消失無蹤。關心他的人Faye(林熙蕾 飾）、阿耀(白只 飾) 及阿桐(陳書昕 飾）執意追尋到遙遠的冰島找他。一直幫助他人完成心願的威廉，最後又有誰能為他圓滿最後的願望？

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