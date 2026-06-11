7·1回歸賽馬日｜男高音張英席任開幕嘉賓 龍婷顔志恒譚輝智唱響馬場

香港賽馬會將於 7 月 1 日（星期三）在沙田馬場隆重舉行「香港共慶回歸賽馬日」，當日馬會特別開放沙田及跑馬地兩大馬場公眾席（另行收費場所除外），供市民及旅客免費入場參與盛事，共慶同歡！開幕儀式特別邀請著名男高音張英席聯同香港警察樂隊隆重登場，在莊嚴的演奏下傾情獻唱國歌，為盛事揭開序幕，讓全港市民於馬年盛夏一同感受奔騰力量。隨後，《中年好聲音》人氣實力唱將譚輝智亦會作為開幕表演嘉賓接力登場，在馬匹亮相圈為馬迷帶來充滿動力的舞台演出。

譚輝智表示﹕：「雖然已多次在馬場表演，但每一次來，觀眾的熱情與現場的震撼力依然令我印象深刻，在馬場開唱的互動感是獨一無二的，希望能將好音樂持續分享給歌迷。」

顏志恒笑言馬場是一個充滿動力的地方：「每次看到台下觀眾跟著節奏揮手合唱，那種凝聚力非常鼓舞人心！適逢回歸佳節，我特別準備了經典金曲，希望大家聽得開心、贏得順心！」他亦希望未來能挑戰演戲或主持工作，挑戰一下自己。