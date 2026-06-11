蔡思韵演癲狂人妻滅屍 蔡凡熙飲「生肉汁」 帶挈《你所不知的妻子》入選富川奇幻影展

由蔡思韵與蔡凡熙共同主演，新銳導演陳德櫳執導，改編自香港作家夏芝然小說的短片《你所不知的妻子》（The Wife You Never Know），從全球1,340作品中脫穎而出，入選第30屆「韓國富川國際奇幻影展（BIFAN）」國際「奇幻短片」單元。

首穿內衣上陣

短片是一部新黑色短片題材（Neo-noir），講述一對夫妻在生活看似平凡，表面甜美無害的老婆，原來宛如現代蛇蠍美人。蔡思韵將角色天真與瘋狂並存的特質詮釋得淋漓盡致，她分享指角色從長期遭受家暴到性格徹底轉變，情緒層次極具挑戰。其中一場處理屍體的戲，她必須穿著內衣搭配透明雨衣演出，雖然是首次挑戰如此大尺度造型，但她笑說：「完全感受不到性感，只覺得非常恐怖，整個人都沉浸在角色的壓力與恐懼之中。」