林襄馬傑森十指緊扣 被沈玉琳當場催婚

啦啦隊女神林襄日前被目擊和樂天桃猿球員馬傑森在板橋街頭牽手約會，事後經紀人並未否認戀情，低調回應希望能給予當事人空間。而和林襄交情要好的沈玉琳今日（6月11日）受訪時，談及後輩的戀情大方給予祝福，更當場催婚，承諾屆時一定包出20萬元的大利是。
經紀人默認戀情 盼給予當事人空間
沈玉琳回憶自己剛認識林襄時，對方才20出頭歲，如今林襄已經28歲，來到適婚年齡，「馬傑森也是一個好青年，我覺得是值得祝福的一對。」他也稱讚馬傑森近年在球場上的表現愈來愈亮眼，看好兩人的未來發展。
談到兩人若真的修成正果步入禮堂，沈玉琳更是毫不猶豫表示一定會大方送上祝福。他笑說，先前曾答應風田如果結婚要包12萬元利是，結果對方還真的在前陣子來跟他討利是。沈玉琳透露，當時他笑回：「你又沒有辦婚禮啊！」沒想到風田信心滿滿表示未來一定會辦，因此他最後先給了1200元當作「訂金」。
沈玉琳先是打趣說：「林襄的等級當然也要高過風田。」隨後霸氣承諾，如果林襄未來真的和馬傑森結婚，自己將封20萬元利是，不過，沈玉琳也坦言，雖然與林襄交情很好，但對於她的感情生活其實所知不多。透露自己私下從未見過林襄與馬傑森出雙入對，「這方面的私隱她顧得很好。」
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