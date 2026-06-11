林襄馬傑森十指緊扣 被沈玉琳當場催婚

啦啦隊女神林襄日前被目擊和樂天桃猿球員馬傑森在板橋街頭牽手約會，事後經紀人並未否認戀情，低調回應希望能給予當事人空間。而和林襄交情要好的沈玉琳今日（6月11日）受訪時，談及後輩的戀情大方給予祝福，更當場催婚，承諾屆時一定包出20萬元的大利是。

經紀人默認戀情 盼給予當事人空間

沈玉琳回憶自己剛認識林襄時，對方才20出頭歲，如今林襄已經28歲，來到適婚年齡，「馬傑森也是一個好青年，我覺得是值得祝福的一對。」他也稱讚馬傑森近年在球場上的表現愈來愈亮眼，看好兩人的未來發展。