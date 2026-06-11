Marf生日開工獲李洙赫送祝福 過氣情敵kayan9896同場風騷大讚現任男友

韓星李洙赫今日應品牌邀請現身尖沙咀，吸引大批fans擠滿商場三層樓支持，同場還有邱彥筒（Marf）、許恩怡、歐鎧淳、湯君耀、Hilary Fan及剛直認蜜運的吳家忻（kayan9896），造就林家熙（Locker）前度及現任又再同場，不過Marf與kayan9896卻未有在活動上同框。

今天是Marf的24歲生日，她與kayan9896同穿啡色系裙到場，Marf自言生日開工感到充實，覺得工作中度過生日是一件好事，新的生日願望是希望每一年都能在工作中度過。問到昨晚如何倒數， 她表示最近再次愛上陶瓷，昨晚從10時開始做勞作做到凌晨2點，她一位同年同月同日生日的中學同學，雖然對方身在外地，但每年大家也會致電恭喜。問到今晚如何慶祝，Marf會約了媽咪、一位朋友及Locker一同晚飯。Marf今日再跟李洙赫同場，更獲男神講happy birthday祝福，她知道李洙赫亦是雙子座，所以亦向對方補祝一句生日快樂。