Marf生日開工獲李洙赫送祝福 過氣情敵kayan9896同場風騷大讚現任男友

韓星李洙赫今日應品牌邀請現身尖沙咀，吸引大批fans擠滿商場三層樓支持，同場還有邱彥筒（Marf）、許恩怡、歐鎧淳、湯君耀、Hilary Fan及剛直認蜜運的吳家忻（kayan9896），造就林家熙（Locker）前度及現任又再同場，不過Marf與kayan9896卻未有在活動上同框。
今天是Marf的24歲生日，她與kayan9896同穿啡色系裙到場，Marf自言生日開工感到充實，覺得工作中度過生日是一件好事，新的生日願望是希望每一年都能在工作中度過。問到昨晚如何倒數， 她表示最近再次愛上陶瓷，昨晚從10時開始做勞作做到凌晨2點，她一位同年同月同日生日的中學同學，雖然對方身在外地，但每年大家也會致電恭喜。問到今晚如何慶祝，Marf會約了媽咪、一位朋友及Locker一同晚飯。Marf今日再跟李洙赫同場，更獲男神講happy birthday祝福，她知道李洙赫亦是雙子座，所以亦向對方補祝一句生日快樂。
另外，kayan9896認愛身兼DJ的潮流界公關Jerry，今日她風騷同場，現身大讚男友，問到發展多久，她表示；「半年囉！大概，我哋都好多年朋友，愛情之神將我哋撮合咗一齊。」兩人拍拖後早前同遊韓國，Jerry帶女友出席當地活動，還跟BIGBANG成員G-Dragon（權志龍）合照。kayan9896自言是主動踏出第一步，兩人由朋友昇華成情侶關係，她給Jerry有88.5多分，相信大家有進展空間，認為彼此幽默感好一致，優點方面除了幽默，還好細心、對她十分之好，她笑指數月來未有刻意隱瞞戀情，不過卻未跟媽咪交代已覓得新男友。至於被拍得街頭煲煙，kayan不怕影響形象，又稱是投入新片角色，平時會飲酒食煙，她強調並非主張食煙，認為是生活哲學，不要過量便可以。