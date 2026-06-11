火遮眼｜谷垣健治開闢功夫電影新路向 謝苗感激周潤發鼓勵以學業為先

火遮眼｜谷垣健治首執導獲推崇開闢功夫電影新路向 謝苗感激周潤發鼓勵先完成學業

由《九龍城寨之圍城》金像動作指導谷垣健治執導，《樹大招風》許學文監製及編劇的電影《火遮眼》，結合5大世界級武術高手謝苗、林科燈(Joe Taslim)、黎唯(Brian Le)、岩永丞威及雅彥魯伊安(Yayan Ruhian)，昨日(10日)舉行首映禮，除了港產動作片翹楚七小福的元華，不少演藝界名人包括吳彥祖、張晉、林家棟、伍允龍、李蔓瑩、葉偉信、錢嘉樂、湯盈盈、張文傑、魏浚笙、歐鎮灝等。

電影早前去到世界各地不同地方公映，導演谷垣健治驚訝觀眾睇戲時興奮似睇世界盃：「睇住佢哋Yeah咗10幾次，對我嚟講好大鼓勵。」他鼓勵香港觀眾看得興奮時可大力鼓掌。謝苗於9歲時已在香港拍戲，多年後以男主角身份來港出席首映，他形容有回家的感覺：「香港是我電影夢開始的地方，有種濃烈的情感。」電影公司早前安排周潤發(發哥)跟謝苗來個《賭神2》重聚，相隔30年再見發哥，謝苗一度激動哽咽，「他跟我第一句話：『媽媽來了沒有？』我說發哥我42歲喇！在他眼中我還是個小朋友。」

當年發哥送了一封大利是給謝苗，作為讀書基金，勸他先完成學業再拍戲，謝苗回想盡是感激，「非常感謝他給予我人生一個建議，先回去再一步一步走到現在，真的很感謝他。」對於有指謝苗當年做童星已爆紅，繼續演藝發展成就更大，謝苗自言當年聽發哥建議重返校園，現在仍有機會拍《火遮眼》，相當滿意，「至於那些如果怎麼樣，都沒有發生所以不知道會否變成更好的我，但現在的我已經很滿意。」