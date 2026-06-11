喜劇開場專訪｜楊樂文唔識同何啟華傾偈？慶幸冇放棄溝通 無悔三兄弟同宿Alton「劃界」免跳掣(有片)

「無悔三兄弟」楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)和何啟華(Dee)識於微時，三子參加《全民造星》後分別加入男團MIRROR和ERROR，一直渴望「合體」演出。出道逾8年終於等到首次合作拍劇，擔正演出改編三谷幸喜同名劇集的港版《喜劇開場》，重量無可比擬。Alton形容，「之前口渴，而家杯水喺度。可能成世人就係得呢一次。」Lokman和Dee默默點頭，從舞蹈結緣到以戲劇溝通，3兄弟經歷殘酷的現實洗禮，各有成長蛻變，慶幸仍能開心見誠，互諒互解。

青蛙之辯 3人演從中學認識的好兄弟，憑著一股傻勁，組成喜劇團「紅白籃」，邊打工邊做戲，並訂下10年之約，若屆時劇團發展未如理想，就和平解散。劇情圍繞各人面對現實與夢想的掙扎與抉擇。Lokman演負責寫劇本的團長阿望，執著、硬頸、倔強又要求高，他坦言角色的執著與過往的自己相似，「其實我個底都執著，現在我會揀執唔執著俾你睇。至於點解？可能以前時間較多，而家會諗不如做下其他嘢。」Dee自言跟角色阿桂一樣好奇貪玩，「不過我以大局為重，唔似佢不識時務。」Alton形容角色恭仔是3兄弟的「潤滑劑」，但被踩死穴就會「跳掣」，「平時盡量冷靜理性，若情緒爆發就冇人可阻止。」阿Dee就爆料指曾因讚青蛙可愛，遭受兄弟的「青蛙短片」轟炸，Alton強調，「我唔係憎青蛙，只係唔鍾意。」兩人爆發「青蛙之辯」，笑破肚皮。

歷過低潮變強大 陳漢娜(Hanna)演「紅白藍」忠粉馬凡，現實中，她坦言不知三子是「老best」，直至合作發現3人總是滔滔不絕，她笑言，「我本身靜，所以其他人嘈都OK，佢地好嘈，我就唔使特登講嘢。」她自言跟角色同樣有義氣又帶點古怪，但沒那麼悲觀。馬凡經歷被炒和結婚前被分手的連環打擊，一蹶不振；出道9年的Hanna憑電影《殺破狼，貪狼》演古天樂女兒，角逐金像獎「最佳新演員」，亦曾試過零收入陷抑鬱低潮，「好似跌入谷底，好灰暗，有好多唔想去處理但又必須面對嘅事。」她認為每個人難免經歷低潮，但隨著累積經驗，漸學懂應對，「會知道用咩方法面對或者消化，唔會咁容易跳入漩渦裡，我諗係一個成長過程，其實係爽，因為想成為一個更強大嘅人。」

藉戲劇溝通 默契仍在 戲外，三子跳舞結緣，參加《造星》時曾約定要力爭十強位置，齊齊往美國受訓。最終只有Lokman入圍，Alton唱郭富城的《木偶襲地球》被淘汰後，忍淚讀出歌詞「尋求無悔真生活」，於後台爆喊獲兩位兄弟默默安慰，真摯情誼獲封「無悔三兄弟」。雖然Alton和Dee無法躋身十強，但製作組秘密安排二人往美國探Lokman，達成3兄弟在美國街頭跳舞的心願。其後3人分別加入MIRROR和ERROR出道，雖然等足8年才真正合作，Lokman仍感受到彼此連結，「以前的溝通語言係舞蹈，今次嘅語言係戲劇。大家喺唔同組合出道，各自有不同發展和歷練，再用另一種語言去溝通，仍可以好簡單咁溝通，就係識咗好耐嘅默契，好珍貴。同時可透過今次合作，了解番咁多年嚟，大家經歷過啲乜嘅感覺。」

不同價值觀 攤開來講 3兄弟亦不介意打開天窗說亮話，Lokman望著Dee說，「有段時間我唔識同佢傾偈，但我同Alton係OK，可能成日見。但經過唔同磨合再認識，大家打開耳仔聽對方講嘢，就可傾得更深入。」Dee點頭認同，「尤其好忙、比較受歡迎嘅時間，忙到連自己嘅時間都顧唔到，好少同佢哋相處，我偏向同ERROR相處，可能對同一件事嘅價值觀有唔同睇法。」兩個團隊各有不同工作模式，當涉及價值觀討論，各自因經歷有所不同，亦是理所當然，「重點係我哋要溝通，當我聽唔明你講咩，或你聽唔明我講咩，可能就唔再講，但我哋無放棄過溝通，等適當時機就拎出來講，明知有機會傷害對方，但講咗先。尤其今次合作，不斷打開耳仔，所以係天意俾我哋嘅作品，唔知下次等幾時。」

老best 控制病情 劇中3兄弟同一屋簷下，入行前3子經常在工廈通宵達旦練舞，但卻未試過同居，最親密是日本旅行同住酒店房。作為整潔擔當的Alton爆笑分享，「佢哋喺便利店買嘢食，擺滿成張枱，我就用一條面巾，放喺枱面劃一個格，同大家說：『你哋點亂都得，但呢個格唔好搞！嗱，跳掣㗎！』」Dee直認是3兄弟最亂的一位，「以前去便利店，我特登喺佢面前，將啲貨亂放來刺激佢，佢就會放返原位。」Alton笑言：「我病情已受控，唔使擔心。」既成為兄弟總帶著包容與愛，Alton容忍房裡的「堆填區」，兩位老best都遵守規定，沒有過界，3兄弟沒有因旅行反目，反而更懂得彼此接納。

心中有火 仍有心願 繼圓夢合作拍劇後，三子於周日(7日)在麥花臣舉行《與無悔三兄弟喜劇爆笑開場》。Dee信心十足，「只要俾一個舞台我地，總有好多表演，跳舞、唱歌或talk show，有許多可能性。」談到下個心願，雖然曾在《Katch The Pop》演唱會合唱《放低燈牌金腰帶》和《遲到早退》，惟始終未有真正的合唱歌，Dee認真表示，即使要放棄出solo機會，都會毫不猶豫選3兄弟出合唱歌，Alton坦言，「真心希望《喜劇開場》唔係最後一個作品。」不過現實是巿道不景，大環境不容控制，Dee不敢有太大期望，「我地有火，但當創作唔再係以前一齊跳舞，諗到就做，自己夾錢，最緊要自己開心；現在大個仔，都叫做有身份，要尊重呢個社會同世界運作，發覺有啲嘢唔係想像中咁簡單。」