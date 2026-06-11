廖子妤衣錦還鄉爆媽咪著緊個獎 屋企人索簽名要自己印相派

廖子妤（Fish）今日以一身高貴打扮現身品牌活動，同埋還有韓國女團ITZY成員申有娜、馮允謙、JACE等。Fish表示自己近距離跟申有娜見面，發現對方沒有毛孔，不禁衝口而出說「so pretty！」盼對方不要覺得她太沒禮貌。
Fish透露早前放假回大馬，當記者形容她衣錦還鄉時，她指母親見到她第一面時，是問影后的獎座在哪裡，幸好自己有帶回家鄉。她說：「個獎先至係個本體，我返到去阿媽就已經問個獎呢？好彩我有攞，我以為佢想見到我，原來係想見個獎！」她表示自己仍想望多個獎幾眼，所以把獎項也帶回港。
自己簽名自己印相
她又提到家人要她簽名給朋友，自己也簽到忘記簽了幾多張，但最好笑的是相片也是自己印，她亦揀了在金像獎獲獎時的照片印出來。談到她憑《搖籃凡世》入圍2026年吉隆坡影評協會獎最佳女演員，她表示開心，「感到好意外同埋開心，因為係唯一一套華語電影，我亦都係唯一一個華人演員入圍。非常之榮幸，可以喺自己嘅家鄉獲得呢個殊榮。」
彩排舞台劇似上班族
她透露現在準備舞台劇《大龍鳳》，每星期排6日，「每一日過得好充實，都有充足時間休息嘅，好似都一個正常上班族咁樣。今次好好玩！呢個劇10年前都有睇過，係陳淑儀老師做爸爸，自己今次有份做，覺得好神奇。一部10年前自己睇過嘅戲，而家由自己做，我會好好把握機會！我想發揮我嘅喜劇細胞！」