廖子妤衣錦還鄉爆媽咪著緊個獎 屋企人索簽名要自己印相派

廖子妤（Fish）今日以一身高貴打扮現身品牌活動，同埋還有韓國女團ITZY成員申有娜、馮允謙、JACE等。Fish表示自己近距離跟申有娜見面，發現對方沒有毛孔，不禁衝口而出說「so pretty！」盼對方不要覺得她太沒禮貌。

Fish透露早前放假回大馬，當記者形容她衣錦還鄉時，她指母親見到她第一面時，是問影后的獎座在哪裡，幸好自己有帶回家鄉。她說：「個獎先至係個本體，我返到去阿媽就已經問個獎呢？好彩我有攞，我以為佢想見到我，原來係想見個獎！」她表示自己仍想望多個獎幾眼，所以把獎項也帶回港。