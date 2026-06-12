黃淑蔓生日願望3年內踏紅館開個唱：我真係好鍾意唱live！

黃淑蔓（Feanna）本月8日25歲生日，獲一班粉絲為她在咖啡店辦生日應援，現場擺出她在不同公開場合演出的靚相和小禮品。她的生日願望，是28歲前可踏上紅館舉行演唱會：「希望今年有更加多音樂作品，最緊要唱多啲live，因為我真係好鍾意唱live！」
17歲校服look練歌片曝光
Feanna早前公開一段絕密練歌片，片中她穿著校服、束馬尾，投入唱《Let My Song Fill Your Heart》，唱功極高水準。她說：「呢條片我17歲時，喺聲樂老師屋企，因為我喺嗰度上堂。呢首歌除咗係我考8級聲樂嘅其中一首歌之外，亦都係當時參加校際比賽嘅歌。」
公開絕密片前一個月，她已向身邊朋友「分享」試水溫，豈料被化妝師取笑。她說：「我鼓起好大勇氣，甩咗『偶包』先敢post出嚟。因為表情好誇張，唱聲樂係需要去到咁誇張。加上素顏和著校服，髮型不修邊幅，好彩大家反應好好，多謝大家咁善良！」
瘦身成功 唔敢狂食
瘦身成功的Feanna非常自律，在應援Cafe與粉絲切今年第9個蛋糕後只淺嚐一口。她又感謝粉絲朋友：「多謝好愛我嘅粉絲朋友，布置咗呢個應援cafe。睇到牆上所有相都係佢哋影。我認為一個人如果可以將你影到好靚，其實佢好愛你。相反如果有個人影到你好樣衰，好多醜照、黑圖，除非好親近嘅朋友，否則一定唔夠愛你，先至影唔到你最靚嘅一面。」