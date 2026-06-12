黃淑蔓生日願望3年內踏紅館開個唱：我真係好鍾意唱live！

黃淑蔓（Feanna）本月8日25歲生日，獲一班粉絲為她在咖啡店辦生日應援，現場擺出她在不同公開場合演出的靚相和小禮品。她的生日願望，是28歲前可踏上紅館舉行演唱會：「希望今年有更加多音樂作品，最緊要唱多啲live，因為我真係好鍾意唱live！」

17歲校服look練歌片曝光

Feanna早前公開一段絕密練歌片，片中她穿著校服、束馬尾，投入唱《Let My Song Fill Your Heart》，唱功極高水準。她說：「呢條片我17歲時，喺聲樂老師屋企，因為我喺嗰度上堂。呢首歌除咗係我考8級聲樂嘅其中一首歌之外，亦都係當時參加校際比賽嘅歌。」