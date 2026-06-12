張與辰感慨20年音樂路沒白走 自爆曾做追星族通宵排隊攞簽名

歌手張與辰到新城廣播接受葉文輝（啤梨）主持的《梨事會》節目環節「與盛利同行」訪問，於馬來西亞出道的他，在節目中分享了入行20年的心路歷程。
張與辰回憶起自己從出道至今已滿20年，感嘆時間是過得很快，而且過去所經歷過的每一件事，感覺上都好像昨天才發生。他認為音樂這條路不容易走，但整個過程中認識了很多很好的人，自己也學會了很多東西。
被問到是否有「白走的路」時？他表示：「我覺得係冇白行嘅，就算有白行，都唔能夠當佢係白嘅。好多事情係需要慢慢去累積，然後需要時間去醞釀出嚟。」不過他也坦言，年輕時候也曾後悔：「尤其係年輕嘅時候，唔會諗咁多將來要做乜嘢。」但正因累積了經歷，才懂得珍惜手上擁有的每一件事。
若時光倒流最想學理財
張與辰指出，人生中做得最對的選擇就是去年到香港參加《中年好聲音3》。他透露身邊人曾擔心他作為已有資歷的歌手和監製，參賽若輸了怎麼辦？但他認為：「有時候就係要投資自己，你要去試，要踏出一步。如果唔踏出呢一步去試嘅話，你真係唔知道你後面會得到乜嘢。」被問到若可以時光倒流，他會在哪方面多加把勁？張與辰坦言：「我會加喺我自己個人理財方面，因為我嘅理財唔係真係咁好。我好鍾意買嘢，咩都買。」他笑言：「如果我早啲識得理財，可能我會唔唱歌。」但隨即解釋，資金更多的話會令人更安心、放心去做想做的事，同時不用擔心下個月的房租。
談到支持自己的粉絲，張與辰表示至今仍覺得很夢幻。他表示自己以前也曾為喜歡的歌手提前一天排隊見面、拿簽名，「但冇諗過自己會有呢一日，會有粉絲願意為自己去排隊，我覺得好感恩。」他大讚自己的粉絲後援會非常專業，能妥善管理每一次活動、見面會、生日會。張與辰亦特別感謝家人，以及身邊每一位工作夥伴，包括監製、填詞人、編曲人。談及未來計劃，張與辰表示首先希望有更多音樂作品，同時希望自己的生意投資越來越好，並希望可以盡快買到一間Dream House。