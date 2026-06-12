張與辰感慨20年音樂路沒白走 自爆曾做追星族通宵排隊攞簽名

歌手張與辰到新城廣播接受葉文輝（啤梨）主持的《梨事會》節目環節「與盛利同行」訪問，於馬來西亞出道的他，在節目中分享了入行20年的心路歷程。

張與辰回憶起自己從出道至今已滿20年，感嘆時間是過得很快，而且過去所經歷過的每一件事，感覺上都好像昨天才發生。他認為音樂這條路不容易走，但整個過程中認識了很多很好的人，自己也學會了很多東西。

被問到是否有「白走的路」時？他表示：「我覺得係冇白行嘅，就算有白行，都唔能夠當佢係白嘅。好多事情係需要慢慢去累積，然後需要時間去醞釀出嚟。」不過他也坦言，年輕時候也曾後悔：「尤其係年輕嘅時候，唔會諗咁多將來要做乜嘢。」但正因累積了經歷，才懂得珍惜手上擁有的每一件事。