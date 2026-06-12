蔡俊彥新歌MV與蘇雅琳大玩crossover？對Ivy So讚不絕口自覺跟對方可成好友

蔡俊彥（Ryan）昨日到尖沙咀出席品牌活動，同場還有被指跟好友呂爵安（Edan）撞樣的韓國人氣女團ITZY成員申有娜（Yuna）。不過Ryan因為要完成亞錦賽及世錦賽訓練，與Yuna緣慳一面。他表示已重拾回比賽節奏，並透露跟隊友一齊做熱身運動時，他們為了在一些熱身遊戲贏他，專登播出他的作品影響他，但自己仍是贏到遊戲。他自信滿滿表示：「證明我係唔會被任何嘢影響到，只要我想贏嘅時候！開頭我會好尷尬，但運動員最重要係有適應能力。我好快就適應，當係聽人哋嘅歌，繼續表現自己。」

Ryan新歌《死因不明》今日推出，他在社交平台發布的預告片見到有他跟Ivy So鬥氣及拖手的片段。他在Ivy So的《原地拖手》MV客串，而今次則有Ivy So擔任他的MV女主角，令人不禁聯想到《死因不明》是《原地拖手》的後續。對於Ivy So曾提議如《原地拖手》MV過1M views，就會邀請Ryan「拍一日拖」。他就表示要看fans的意願，「因為我覺得我哋作為一個藝人，應該要顧及觀眾嘅感受，唔係淨係我哋兩個，咁你問我自己想唔想，我覺得係OK嘅，因為我自己都係好欣賞佢，同埋覺得佢係一個好好嘅人，所以如果可以同到一個我自己喜歡嘅人合作，咁我覺得都會好囉。」

他坦言跟女方合作得非常愉快，大讚對方體貼，認為大家可以成為好朋友。他說︰「因為佢好識照顧人，同埋我之前做research都見到佢有個細佬。真係第一次見面嘅時候，佢都有一種好體貼嘅感覺，而我就有啲廢囉，（記者：你唔廢！你世一嚟㗎！）但係我社交有啲廢囉，我見到佢第一下係︰︰我淨係夠膽用個背脊得住佢囉，一來我驚佢未化好妝，唔想有互動住啦；第二就係我真係好驚囉，我真係好懦弱囉，但係佢就好好，令到我相處上覺得都好融洽嘅。」

當問到他的MV女主角是不是Ivy So，他就大耍太極但他就不點名狂讚女方，「喺拍之前，我做過一啲research嘅，我睇佢一個JFFT嘅直播，當時我覺得佢係一個好識做、好襟撈嘅女仔，因為fans打上去，佢每一個都好有互動，同埋好有情緒價值，𠱁到佢啲fans好開心。我嗰時睇係覺得如果我係佢嘅fans，我都會好冧！到我真係認識咗佢個人，我覺得佢係真係一個好真心顧及人哋感受嘅人，一個好識照顧人哋嘅感受嘅人，所以雖然佢年紀細過我，但佢都有一個姐姐嘅感覺。」