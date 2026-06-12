張蔓姿Gigi新歌MV孖歐鎮灝George演末日情侶 昐將來「Double G」合作岀歌

張蔓姿Gigi推出新歌《只要一起不守本分》，新歌由 Goro Wong 作曲及監製，林詠成填詞，並由 Goro Wong 聯同 Gigi 共同編曲。Gigi 希望透過這首歌傳遞「Risk is better than regret」(冒險總比遺憾好)的生活態度，鼓勵大家不要因為旁人的聲音而留下遺憾。今次MV找來歐鎮灝George @ P1X3L演男主角，Gigi解釋：「我之前睇《那年盛夏 我們綻放如花》覺得佢嘅演技好好，再加上今次呢首歌嘅男主角我覺得係要有一種『不守本分 』 嘅vibe，所以今次就搵佢啦！哈哈！」

邊跑邊顧鏡頭

提到MV拍攝趣事，Gigi認為其中一場即興二人十指緊扣跳舞，播著喜歡的歌曲隨歌起舞感覺很好玩。George則表示最難忘又狼狽的是瘋狂跑步：「因為我哋要用一個好開心嘅狀態去跑，但係又要跑得好快同時間又要就住cam man，我覺得好刺激！」

問到二人將來可有機會合作出歌時，George表示絕對希望：「因為我覺得大家都有共同興趣，都想做一啲Trap嘅野，所以希望可以嚟緊真係有一首歌可以合作，然後再一齊拍MV！」Gigi亦表示認同：「我都想做Trap（ 嘅音樂）㗎！其實我哋係『Double G』 喎！Double G做Double Trap！哈哈！！」