ROVER新歌談成長遺憾 觸動填詞人小克淚腺 邀師兄Tiger拍MV與安柔潔續前緣

早前完成首個演唱會的ROVER，繼續火力全開，今日推出本年度第二首作品《初級大人》，由ROVER作曲、編曲與監製，更邀得小克填詞，道盡成長的無奈與遺憾美，相信一眾「初級大人」也感同身受！王希晉說：「我們希望透過《初級大人》去表達隨著年紀漸長，遺憾只會一直累積，只是有時候我們要逼於無奈去成長，強迫自己成為一個大人，但其實由始至終你只是刻意去消化那些遺憾與傷悲，最終你也只是一位小朋友。所以這首歌是提醒我們要直接去面對遺憾，而非繼續沉溺下去，最重要是懂得釋懷！」

隊長卓金樂（Kim）透露今次作曲過程比以往順利：「可能因為我們最近搬了新 Band 房，新環境激發了新靈感，我們嘗試關掉所有白燈，改開黃燈，去令自己更加投入，所以創作過程很有感覺。」雷濠權（Jason Loi）表示今次是集合了ROVER對「初級大人」與遺憾的看法後，再跟小克分享，想不到有「意外收獲」！他說：「小克老師表示聽完我們曲子與想法後，令他感觸良多，更說他填詞時眼濕濕，我們第一次聽到有填詞人會因為我們而眼眶泛淚，這種感覺既高興又微妙！」Kim續說：「其中一句『誰的貓優雅地踏過』，我們起初看不太懂，於是小克老師錄了一段長達8分鐘的音訊去解釋給我們聽，原來這句歌詞是貫穿了整首歌！」