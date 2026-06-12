應智越以慢製快耗時8個月製作新歌 遠赴台灣古堡化身「盗畫賊」拍MV

應智越 (細貓) 耗時8個月帶來全新個人單曲《BEATMAKER》，不盲目追求速度，反而強調「慢掉半拍，也夠入屋」，新歌由以輕快節奏與跳躍的 Rap，為歌曲注入一股拒絕隨波逐流的獨特能量。為了將新歌打破常規、充滿玩味的音樂概念視覺化，細貓更特地遠赴台灣一座充滿神秘古典氣息的古堡拍MV，化身盜畫賊，營造出濃厚的異國魔幻氛圍。

應智越以最舒服的「Half-time（半速）」展現最順暢的 Flow，歌詞中提到「舊定律參考到，舊調亦採樣到，割碎再砌，哪會相同」，向樂迷證明，只要步伐對了，做好自己，就是最好的旋律。應智越表示，「呢首歌，送俾每日被時間推住行、喺生活入面攰到喘不過氣嘅人。太多問題迫埋嚟，工作密到唞唔到氣，但偏偏努力又好似見唔到進展。如果卡住咗，不如就由得自己 Breakdown 一下。特登延遲、唔跟拍子走，先至係你最獨一無二嘅 Groove。停滯不前嘅時候，大不了就「砍掉重來」。打碎原本嘅自己，再將碎片重新拼湊，從破裂中尋找新嘅出路。唔好畀眼前面對嘅壓力，蒙蔽咗你當下嘅可能性。生活從來都唔需要盲目跟隨世界設定好嘅 Beatmap，打破佢，活出屬於你嘅 Logic。」

掌握自己的「人生節奏」

歌曲中段的 Rap 亦是焦點之一。應智越(細貓) 以音樂術語入詞，配合充滿自信的演繹，將節奏、文字和態度緊扣起來。一句「唔駛 beatmap 對稿，我轉數有譜，我個腦有 flow」，道出他對創作的掌握，也表現出對未來有更清晰的方向。副歌部分的英文洗腦旋律（"Find your tempo and change it, then feel it’s right"），正是歌曲傳遞的核心訊息：人生就像一首編曲，無論波幅多高、低音多沉，只要將法則對準自己的心跳，你就是自己人生的「BEATMAKER」。

碰撞與覺

MV方面，應智越遠赴台灣與當地製作團隊合作，細貓在MV中化身身手敏捷、眼神凌厲的「神秘盜畫賊」，夜潛古堡，盜取珍貴的名畫。然而，就在他成功觸及畫作的一刻，古堡內竟發生不可思議的超自然聯動，畫中的世界與現實時空交錯，彷彿與畫作產生了靈魂共鳴，透過超現實的視覺特效，隱喻每個人在尋找自我價值的過程中，必然會經歷的碰撞與覺醒。