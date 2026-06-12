泰國勝獅集團Psi遭性侵被迫簽封口協議 開記者會怒撕文件獲民眾支持

每年收 500 萬泰銖

Psi於本月10日在律師團陪同下召開記者會，他公開了家族2023年要求他簽署的保密協議，並當場在傳媒面前撕毀文件，並說：「人性不可以拿來交易，你們買不了我的聲音，請把你們的金錢和權力用在別的地方吧！我不接受這種方式。」據Psi表示，當年向家人透露自己曾遭保母性侵，希望獲得家人的支持與協助，沒想到最後得到的卻是一份保密協議。根據協議內容，只要Psi不公開任何可能損害家族名譽的資訊，家族每年將支付500萬泰銖（約120萬港元）。Psi憶述當時自己正面臨人生低潮，不僅無家可歸，也曾獨自在外地工作及感染新冠肺炎，希望從家人身上獲得關心及支持。然而家人卻要求他簽下這份協議書，當時自己別無選擇才簽下文件，但隨著年紀增長，也逐漸明白人的價值並非由金錢衡量。