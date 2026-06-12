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娛樂
出版：2026-Jun-12 10:39
更新：2026-Jun-12 10:39

泰國勝獅集團Psi遭性侵被迫簽封口協議 開記者會怒撕文件獲民眾支持

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Psi開記者會，怒撕家族迫他簽下的保密協議。

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泰國著名啤酒商Singha（勝獅啤酒）早前爆出家族醜聞，Singha繼承人Hiso Pi遭親弟Hiso PsiPsi Scott）公開指控性侵惡行，受害的Psi自大約9歲開始被親兄性侵長達12年，他童年更慘遭保母性侵，且母親一切知情，經公開毀滅性錄音檔後，Pi的大肚女星妻子MildLapassalan Jiravechsoontornkul）立即跟丈夫分居。

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每年收500萬泰銖

Psi於本月10日在律師團陪同下召開記者會，他公開了家族2023年要求他簽署的保密協議，並當場在傳媒面前撕毀文件，並說：「人性不可以拿來交易，你們買不了我的聲音，請把你們的金錢和權力用在別的地方吧！我不接受這種方式。」據Psi表示，當年向家人透露自己曾遭保母性侵，希望獲得家人的支持與協助，沒想到最後得到的卻是一份保密協議。根據協議內容，只要Psi不公開任何可能損害家族名譽的資訊，家族每年將支付500萬泰銖（約120萬港元）。Psi憶述當時自己正面臨人生低潮，不僅無家可歸，也曾獨自在外地工作及感染新冠肺炎，希望從家人身上獲得關心及支持。然而家人卻要求他簽下這份協議書，當時自己別無選擇才簽下文件，但隨著年紀增長，也逐漸明白人的價值並非由金錢衡量。

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風頭不輸天王巨星

Psi表示，依照合約內容，若違反協議，家族便可停止支付款項，而在相關爭議曝光後，今年的款項也已遭到停止發放：「他們認為我的人生只值500萬泰銖，但我現在知道，真相不會消失，權力和金錢也無法讓人閉嘴。」Psi今次現身吸引大批民眾到場支持，墟冚場面不輸天王巨星，其IG的粉絲人數亦升至103萬大關。

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