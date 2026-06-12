夫妻肺片｜單立文被吳若希賴慰玲狂質 驚爆與豹嫂「12年」冇性生活

由曹永廉、蕭正楠、吳若希、車婉婉任主持兼任「婚姻求生教練」的《夫妻肺片》，今晚（12日）10點30分翡翠台播出最後一集。最後一組「星級戰友」嘉賓有麥長青（麥包）、單立文（豹哥）、麥玲玲、羅泳嫻（裸泳），以及第二度上節目的賴慰玲（阿賴）繼續暢談夫妻之道，題目包括女性角度看「愛情保鮮法」、男性角度看「中年危機」以及如何協調夫妻間、尤其老夫老妻的「性生活」等。

豹哥、阿賴及吳若希繼續鬥嘴鬥到天腳底，情況比第9集更一發不可收拾，三人除了出口、還有出手，總之笑料連連，絕對不能錯過。「轉數快」與「奀皮」兼備的豹哥，在「夫妻互片」環節連環辣火頭，第一個搞笑位是，當麥包感恩麥太雖然口裏說「唔鍾意包包」，但最終還是繼續留在自己身邊時，「搞事專員」豹哥即在旁做出「謎之手勢」，吳若希見狀即「發動」質疑，可惜卻遭豹哥一嘢KO：「點Get嘢呀你，唔怪得你成日上C1啦你？！」被反擊至冇聲出的吳若希，最後笑到近乎失控。

至於阿賴則因提及有很多年過四十的女性朋友，會突然想離婚「搵番自己」， 竟又惹來豹哥挑機：「你停經未？你未停經就冇資格講呢啲嘢！」又作狀要向阿賴潑水表示「不滿」，最終阿賴被豹哥惡搞至笑到整個人趴在枱上，現場更像街市般嘈吵，喜歡熱鬧開心的觀眾萬勿錯過。

阿賴被豹哥惡搞至笑到整個人趴在枱上

而當與今集專家性治療師何慕詩Cynthia探討夫妻性生活問題時，豹哥即發動「天花板九唔搭八」技能，令Cynthia冇晒符，豹哥無聊語錄包括：「性交係咪可以轉運？」、「唔係，我係想問『姓交』係咪可以轉運啫」、「如果唔係有心冇力，係冇心有力咁會點？」更驚爆的是，豹哥竟自揭已長達12年沒有性生活：「我十二年都冇」、「成日做，會有種好煩厭（嘅感覺）」、「我第二朝開07喎」，跟住又問Cynthia：「我係咪可以考慮離婚呢？」非常奀皮，但由於內容太啜核，獲婉婉忍笑大讚：「豹哥得喎」。

今集的分組討論，最精彩的是吳若希成為女士們圍攻對象。事緣玲玲姐談到愛情保鮮法自己多選擇聆聽時，突然又指向吳若希：「例如老公會問若希有冇鬧佢老公呀？」期間吳若希企圖講玲玲老公扯開話題：「何生（指玲玲姐老公）好有型，佢（玲玲姐）成日讚何生架，何生都係欣然接受嘅。」車婉婉聞言即將焦點再度放回吳若希：「你最近稱讚老公係幾時？」被殺個措手不及的吳若希停頓了頗長時間後，以笑遮醜謂：「我真係唔記得」 賴慰玲則自揭保鮮法是與老公玩角色扮演：「對得耐要製造愛情，我會想佢追番我」、「我會例如聽日開始，我哋係唔識嘅，我出咗去之後哩，你要打電話嚟『Hello』」說時一面興奮的阿賴，又謂間唔中收花是樂事：「我覺得十年唔逢一潤有紮花都幾好，夫婦都（相處）要識得玩遊戲。」至於裸泳的保鮮法則是做番拍拖常做的事，以及唔請工人，多點兩夫妻落手落腳。