ViuTV世界盃直播開幕禮播到一忽忽 網民嗌回水斥貨不對辦

2026世界盃開鑼，今屆賽事由收費頻道nowtv獨家轉播，凌晨的揭幕戰則安排於ViuTV免費放送。今屆的世界盃開幕禮在三個主辦國分別舉行三場開幕禮，絕對是史無前例。率先登場的墨西哥開幕禮早於比賽前個半鐘舉行，由拉丁天后 Shakira 以及尼日利亞歌手 Burna Boy領銜演出，唱出今屆世盃主題曲《Dai Dai》，以勁歌熱舞為世盃打響頭炮。隨着熱鬧的舞蹈點綴全場，舞台隨即交予墨西哥國民級流行搖滾樂隊Maná，之後更有委內瑞拉歌手 Danny Ocean，以及哥倫比亞歌手 J Balvin 相繼登場。

不過，一班球迷一心捱夜睇開幕，但換來的是一片問號，怒斥畫面與ViuTV官方的宣傳「深夜2:00收睇開幕禮」不符。官方的社交平台公布於ViuTV 深夜2點播出開幕禮，之後接著深夜3點播出揭幕戰。然而，凌晨1點半先播出由陳恩能、張嘉殷、李佩芝及Jacky Fan主持的《Kick-off倒數》，四個人一齊吹下水，ViuTV的小編同時亦在社交平台留言「想睇Shakira」。

正當大家以為睇完《Kick-off倒數》會有開幕禮睇，網民只見有幾位旁述吹下水，之後畫面便播出工作人員手持48隊參賽國國旗進場，接著意大利著名男高音Andrea Bocelli與韓國女歌手金恩獻唱。表演完畢後，墨西哥對南非的賽事正式展開。至於Shakira 以及Burna Boy的演出片段全無，觀眾大感無奈，紛紛在網上大吐苦水，更批評留言「想睇Shakira」的小編是平衡時空。