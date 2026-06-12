林德信爆兩歲女兒愛聽林子祥歌曲 演音樂劇讀老竇家書大感觸

林德信（Alex）前晚（10日）到新城廣播接受歐陽德勛主持的《沿途有我》訪問，歐陽德勛在節目開場時表示，與Alex已多年未見，但一直留意他的動態。「當時佢就係一個好瀟灑嘅Single Man，單身一個靚仔，後來突然間收到佢結婚消息，大個仔喇，我估佢應該好快會做爸爸，又畀我估中咗，唔使好耐就真係做咗爸爸。」 被問及成為爸爸及丈夫後的感受，Alex坦言自己的轉變過程與其他朋友不同。「我覺得我嘅感受同其他做咗爸爸嘅朋友好唔同，好多朋友話BB一出世成個生活變晒，但反而我呢個轉變嘅時間好長。我覺得到今日，我仲係度吸收、消化緊呢件事，可能因為我本身性格都比較慢熱。」

談到兩歲的女兒，Alex笑言她遺傳了家族的音樂天份。「佢好細個已經好鍾意聽快歌，如果播慢歌氹佢瞓覺，佢唔鍾意。佢鍾意《十分十二吋》、《阿里巴巴》呢啲好快嘅Disco歌，好細個就已經識得跟住拍子又跳又叫。」 Alex以獨立歌手身份發展已經差不多六年，他透露今年計劃推出專輯，靈感來自一個家庭循環：「我爸爸（林子祥）以前有一張專輯叫《最愛》，個封面係佢抱住1歲嘅我。嗰陣佢39、40歲，我1歲。而家呢個循環啱啱返嚟，我40歲，我個BB而家2歲。我好想做返呢件事，專輯個封面就係林德信抱住個女，儘量將個pose重現番出嚟。」

上月在西九龍戲曲中心大劇院完成了一場音樂劇《3026：音樂環遊記》的Alex，介紹故事背景設定在1000年後，AI毀滅了所有音樂和文化，他飾演的角色進入戲曲中心，與被AI刪除記憶的音樂人一同透過經典廣東歌找回回憶。他特別提到劇中重新演繹父親的經典金曲《分分鐘需要你》時，獲得了全新的理解。導演引導他思考：「如果你真係冇晒音樂，音樂唔再存在，你冇咗生活、呢個身份，或者你會珍惜啲咩？」 後來他找到一封父親小時候寫給他的手寫信。「佢寫嘅全部都係好無聊嘅嘢，『你而家返學點呀？最近讀書點呀？考試成績點呀？』、『我喺意大利行路嘅時候會諗起你』。我讀出嚟嘅時候，個個都覺得呢啲嘢好無聊，但係最珍貴。」他續說：「佢哋就係咁啟發到我，用一個全新嘅角度去唱《分分鐘需要你》。就係你係一個好細個嘅小朋友，好渴望你爸爸喺咁無聊嘅時候陪住你。我從來冇諗過可以咁樣唱。」