JW首談分手真相預視負評如潮 跟現任開心會低調處理戀情

JW王灝兒在2024年宣布與與前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）分手，由於男方及其家人於2023年相繼被法院頒令破產，JW雖然推出《陪你》，藉歌詞表示對男友不離不棄，風雨同路，但分手之後，JW即被網民揶揄「只能共富貴，不能共患難」。早前她接受方健儀的節目訪問，首次談及當年分手真相，同時否認自己是拜金女。

對於外間認為她是拜金女，只想做少奶奶，她否認說︰「如果我真係想做少奶奶，我一定會唔拍劇，已經唔會再唱歌，可能一年出一首歌，咁樣就真係少奶奶啦。」她坦言當初決定要對外宣布跟男方分手時，她坦言已經預視到會有如「海嘯」般的負評湧至，「我估到大家點諗，一定覺得人哋點樣，所以我就走，一定會係我錯。我當時決定唔講，我當時覺得唔想解釋咁多，唔想講人哋啲咩嘢。」她續指現在才是適當時候公開原因，「解我當時會離開，係因為我發現咗佢做咗啲對唔住我嘅事囉。」

她表示當看到網民的評論時，大感委屈，坦言當初本著好意想保護對方才沒有公開真相，結果受傷的卻是自己。她說︰「如果連我自己都唔為自己去解釋一下，咁邊個去protect我？邊個幫我解釋？冇喎！」她稱曾有一段時間出街不敢望人，幸好身邊的家人及朋友都知發生甚麼事，給予她極大支持，也感謝自己很堅強，把專注力放在事業上。她形容自己的性格是「快上快落」，不會沉淪在悲傷之中。

她坦言這段感情令她學會低調處理戀情，「低調最好嘅！」當方健儀問到她的感情狀況時，她難掩心中喜悅說︰「我依家好開心！首先工作好開心啦，我自己身心都好開心，屋企人所有人都好好，朋友都仲喺度。所以我個人係好開心，過得好充實嘅！」雖然方健儀未有開名，但JW的另一半正是本地足球界新貴兼演唱會界猛人王至尊（Jim Wong）。