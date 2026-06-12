古天樂8月殺入紅館 宣布以歌手身份舉行兩場MY FIRST SHOW

古天樂今年全面回歸香港樂壇，先有銷量三星期稱冠的首張精選專輯《天命最高BACK TO THE PAST》，還驚喜推出由徐浩作曲、黃偉文填詞的全新廣東單曲《世紀大騙局》，並破天荒製作3吋CD應市，結果出街後一度斷市，更順利攀登上唱片商會及CD Warehouse銷量榜No.1！加上古生孖宣萱合唱的麥當勞廣告歌《無時空之戀》亦札當洗腦，佔盡天時地利，造就古天樂首次以歌手姿態降落紅館，迎來演藝事業新篇章！

古天樂早前預告會為大家送上的驚喜將一浪接一浪，最新一浪終於揭盅，就是殺入紅磡香港體育館，舉辦入行以來首次Live Show，一連兩場鐵定2026年8月21及22日（星期五、六）舉行，四種票價分為HK$1,080、HK$880、HK$680、$480，門票將於6月26日DBS信用卡獨家優先訂票，6月29日Klook獨家套票預售，7月3日城市售票網公開發售。

非一般演唱會

2000年，古天樂推出首張專輯《男朋友》，曾假高山劇場開過只此一場的Mini Concert；時隔26年，今次再以歌手身份踏上舞台，古生開Show不再是都市傳說，屆時將降落紅館舞台大唱《今期流行》、《天命最高》、《男朋友》、《像我這一種男人》等歷年來多首代表作。

是次非一般的音樂專場，除有古生個人演出，亦會邀請嘉賓一同站台，包括多年來合作藝人，甚至全宇宙各方好友也會傾力支持，攜手炮製出一場集合有笑、有Talk的夏日壓軸盛宴。

今次紅館Show的宣傳照也充滿心思，古生站在自助式影相機前，以拍攝證件照作概念，每格照片代表各種心情，呈現出不同形態的古天樂，帶出今次會是一場多元化的娛樂匯演。對於選址紅館，早在籌備期間，確實考慮過其他場地，最終決定在紅館開Show，務求可以拉近觀眾距離，共創難忘晚上。今日上午，古生紅館騷Teaser一出已引起大批網民留言關注，紛紛猜測Mr. Cool是要推新歌抑或宣布開Show。