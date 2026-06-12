中年好聲音4｜吳國敬爆許志安秘聞 一首金曲拖足9個月先錄

《中年好聲音4》本周日（14日）晚8點翡翠台播映「安歌之夜」下半場，許志安擔任嘉賓評審，「知音人」則是唱作歌手吳國敬、著名時裝設計師馬偉明。14強餘下7位選手輪流演唱許志安的經典金曲，今集歌單如下：雷小雷《想說》、尤淑情《二人行 一日後》、鄭家聲《翻騰》、可嵐《向全世界說愛你》、鄭仲豪《昨遲人》、吳亦偉《真心真意》、范子睿《男人最痛》。

許志安獻唱《信天翁》為「安歌之夜」下半場揭開序幕，憑歌寄意鼓勵一眾選手勇敢追夢。而「知音人」吳國敬透露合作過的所有男歌手當中，他為許志安創作的歌曲數量最多，包括《借你耳朵說愛你》、《搖籃》、《愛人朋友》及《真心真意》等，大爆許志安籌備錄製《真心真意》長達九個月：「我交個Demo係得個琴得個鼓，冇Bass冇結他，交咗畀佢之後，佢收埋咗九個月，佢都話『你等吓先、你等吓先』，我初初以為係咪個Demo唔好聽，佢就話『阿敬，我有嘢諗呀』，卒之就九個月後開始製作，係我哋合作咁多首歌最成功嘅一首。」許志安大讚此歌旋律好聽：「其實我暗地裏做咗一啲音樂上嘅嘢，喺Studio叫人執一執，執完再執。」

選唱《真心真意》的「全能ACE」吳亦偉以Chill爆風格演繹，獲原創吳國敬與原唱許志安激讚好聽，吳國敬直豎姆指激讚：「佢個Rhythm喺佢嘅血液入面。」許志安更說：「二十年之後嘅今日《真心真意》版本就係吳亦偉咁樣唱。」而張佳添則讚亦偉的廣東話愈來愈進步。

「Rock友」鄭仲豪選唱《昨遲人》，其充滿搖滾味的沙啞聲線唱出不一樣的感覺，雖然歌詞密麻麻，但依然難不到他。當仲豪唱「陪我細訴、和我抱抱，為何天空一個城堡」時，未有抖氣兼臨尾再飆高音，贏得海兒激讚成功挑戰高難度。吳國敬則讚仲豪是一眾參賽者中，與Live Band最夾的一位。許志安指《昨遲人》最難是用講故事形式演唱帶出感覺，主持車婉婉即叫許志安示範「講故事」，全場立即起哄。許志安閉起雙眼投入感情唱了一小段《昨遲人》，猶如「行走的CD」一樣，全場掌聲雷動。