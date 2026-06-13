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娛樂
出版：2026-Jun-13 12:00
更新：2026-Jun-13 12:00

大象的告別式2.0｜李駿傑首演音樂劇喊20分鐘眼腫腫 強尼cosplay挑戰演藝性感尺度

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李駿傑Jeremy聯同強尼、黃靖程和馮志佑主演的9場音樂劇《大象的告別式2.0》首晚演出順利。(娛樂組攝)

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MIRROR成員李駿傑Jeremy聯同強尼、黃靖程和馮志佑主演的9場音樂劇《大象的告別式2.0》，昨晚(12日)於東九文化中心首度公演，不少圈中朋友包括談善言、葛綽瑤、吳肇軒和吳冰等有入場支持。4位主演連唱多首廣東歌，演出尾段更令不少觀眾感動落淚，拎紙巾索鼻水的聲音此起彼落。完騷後Jeremy與強尼受訪，曾參演《大象的告別式》的強尼早已提示Jeremy，可能會聽到台下觀眾攞紙巾的聲音，Jeremy笑言好有feel，「好有成功感，好似默默耕耘終於得到成果，其實觀眾比我預期早咗喊。」

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聞觀眾攞紙巾有成功感

Jeremy有點眼腫腫，自爆踩台彩排連公演喊足兩場，「因為喊咗接近20分鐘嘅戲，晏晝彩排又喊，夜晚又喊，喊咗兩轉，有少少眼腫。」他笑言挑戰年生喊得最長的時間，「好少無端端喊咁耐。」不過，喊住唱歌對強尼確實有挑戰，「唔可以無情實咁唱歌，但點樣將情緒同唱歌混合而做到，我都今次係幾大學習。」經理人花姐就大爆兩人由幾日前在排舞室採排開始已喊，問到可有被感動時，她坦言：「有少少囉。」Jeremy笑言能搞喊花姐是演藝里程碑兼成就解鎖，「其實花姐都感性易喊，係容易受傷的女人。」

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自評表現值8分

劇情有笑有淚，演員亦經歷情緒起伏，兩人笑言已學懂心法，投入和推離都難度不大。首次參演音樂劇的Jeremy表示，「無我想像中咁緊張，但身體話俾我知緊張，因為朝早8點就醒咗瞓唔返，但在台上就好興奮，大家反應好好，我要快啲出去show off自己，交成績表。」他自評表現值8分，「當然仍有進步空間，但以第一日來說已不錯。」Jeremy罕有地以黑髮示人，他解釋不只為角色，也為下一首單曲的MV染髮，「有新鮮感同鋒利咗。」

強尼在台上與剛憑《大狀王》獲最佳音樂劇男配角的馮志佑載歌載舞，全場爆笑，他笑言，「擺動下身體都好sexy，真正嘅性感喺骨子裡，係我演藝生涯裡都幾性感嘅演出，做到著衫都性感。」不過，兒子無緣親睹父親性感一面時，強尼解釋，「因為撞正考試，惟有期望下次仲有機會演3.0。」他指能參演Live band的音樂劇，是豪華級享受。《大象的告別式2.0》尚有少量門票出售，想欣賞以廣東歌串連、有笑有淚的演出，仍有機會購票入場。

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