蔡嘉欣剖腹誕7.8磅愛子 全妝入產房獲讚「最靚媽媽」

恭喜32歲的「拜金港姐」蔡嘉欣！她與圈外富貴男友Derek結婚後，今年情人節宣布懷孕，昨日（12日）她在社交網報喜，宣布已剖腹誕下重7.8磅的兒子Theo，正式升呢做媽媽。
一家三口合照
蔡嘉欣在帖文中分享一家三口的合照，並感性寫道：「Welcome to the world my little boy Theo, we love you so much，我們正式變為1家3口啦！這個7.8磅的BB，爸爸媽媽見到你出世肥嘟嘟健健康康就安心了。」她特別感謝醫生和嘉諾撒醫院的護理團隊，令她對剖腹生產整個體驗完全改觀。
出院感觸良多
蔡嘉欣透露目前已經出院回家，展開三人新生活。回顧初次為人母的經歷，她直言感觸良多：「終於親眼看著你，抱到你，原來能夠如此幸福！！親愛的兒子，願你一生平安順遂、健健康康、在充滿愛的環境下成長，未來請多多指教喔！」
產後狀態極佳
剛生產完的蔡嘉欣狀態大勇，在產房即使戴着手術帽，依然妝容精緻、面色紅潤，獲讚「最靚媽媽」；而小Theo則擁有濃密黑髮，睡覺模樣十分可愛。蔡嘉欣更細心記錄了兒子出生頭四天的樣子，並放上「型男」等字卡打卡，滿載初為人母的喜悅。一眾圈中好友包括何依婷、陳詩欣及湯洛雯等亦紛紛送上祝賀。