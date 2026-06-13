蔡嘉欣剖腹誕7.8磅愛子 全妝入產房獲讚「最靚媽媽」

蔡嘉欣宣布已剖腹誕下重7.8磅的兒子Theo。

恭喜32歲的「拜金港姐」蔡嘉欣！她與圈外富貴男友Derek結婚後，今年情人節宣布懷孕，昨日（12日）她在社交網報喜，宣布已剖腹誕下重7.8磅的兒子Theo，正式升呢做媽媽。

一家三口合照

蔡嘉欣在帖文中分享一家三口的合照，並感性寫道：「Welcome to the world my little boy Theo, we love you so much，我們正式變為1家3口啦！這個7.8磅的BB，爸爸媽媽見到你出世肥嘟嘟健健康康就安心了。」她特別感謝醫生和嘉諾撒醫院的護理團隊，令她對剖腹生產整個體驗完全改觀。