鍾景輝安息禮拜7‧4舉行 謝絕花圈奠儀將全數撥捐「鍾景輝獎學金」

鍾景輝（King Sir）在今年6月3日在家中安詳離世，享年89歲。其家人連同治喪委員會今日發通告，King Sir的安息禮拜將於7月4日在九龍城浸信會舉行，並懇辭花圈、花籃，有心人士可把款項全數撥捐予「香港演藝學院-鍾景輝紀念獎學金」 以支持培育未來演藝人才，延續鍾博士一生對藝術教育及香港演藝事業的無私奉獻。

我們敬愛的家人鍾景輝博士(King Sir) 蒙主恩召，安息主懷，享壽八十九歲。

已於主曆二零二六年六月三日安詳離世，鍾博士一生蒙主恩典，秉持謙厚仁愛之心，奉獻於香港演藝及文化藝術事業，足跡橫跨舞台、電視、電影及廣播等領域。他以卓越藝術造詣、嚴謹專業精神及無私教誨，推動香港戲劇、影視及文化藝術發展，並培育無數後進，桃李滿門，深受同業、學生及觀眾敬重。

鍾博士不但見證香港演藝界薪火相傳、人才輩出的發展歷程，更以其學養、風範與熱誠，為本地文化藝術奠下深厚根基。他一生致力藝術發展與教育傳承，對香港本土文化藝術發展影響深遠；其精神與典範將長存於香港演藝界及眾人心中。