《新聞女王3》落實開拍 高海寧風騷認有份 譚俊彥恨獨佔佘詩曼

TVB昨日(12日)於深圳舉行《2026灣區融合．IP擴陣發布會》，陳豪、譚俊彥、高海寧、張曦雯等近二十位藝人盛裝亮相，親身介紹多套即將開拍的重頭劇。其中，高海寧以一襲鮮黃色大露背長裙登場，性感搶鏡。會上公布將開拍劇集包括《新聞女王3》、《新聞官許詩晴》、《正義女神2》及《模範律師團》等，陣容令人期待。

冀醫療劇聯乘

譚俊彥受訪時難掩興奮，透露剛接到《新聞女王3》開拍消息，很開心能與原班人馬再度合作。他笑言上輯很多感情線尚未交代，特別希望新一季能延續自己與佘詩曼的一段情，並笑言：「踢走何廣沛，佢哋分咗手。」他又期望監製鍾澍佳安排劇情與醫療劇聯乘，讓角色腳傷痊癒，可以陪佘詩曼四處跑新聞。高海寧同樣對回歸《新聞女王3》表現雀躍，稱團隊早有默契，穿上戲服就能秒速入戲，問到是否已落實有她，她自信表示：「應該唔會冇我啩？」她亦透露主演劇《新聞官許詩晴》尚未落實細節，但已準備好隨時開工，期望新作能發掘許詩晴堅強以外的脆弱面，令角色更立體豐富。