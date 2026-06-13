陳豪親解「單人婚紗照」之謎 張振朗被問婚期即落閘

陳豪、譚俊彥、高海寧、張振朗等近二十位藝人昨日(12日) 現身深圳出席《TVB 2026灣區融合·IP擴陣發布會》，為新劇宣傳造勢，希望作品能同時得到香港及大灣區觀眾的支持。不過，陳豪在接受訪問時，大家的焦點很快便轉移到他與太太陳茵媺的結婚周年紀念上。

婚照「失蹤」謎團

事緣陳茵媺早前在結婚13周年，於社交網分享了一輯婚紗造型照，但照片清一色只見她一人，陳豪全程「失蹤」，引來外界議論紛紛。陳豪笑着「拆彈」，解釋那其實是太太早前開工、趁空檔拍下的靚相，自己也是後來才知道。談到周年慶祝，陳豪坦言雖然近日工作繁忙，但當日亦特意安排了特別的二人慶祝儀式，照片待剪輯完畢便會公開分享，着大家放心。

