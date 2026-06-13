陳豪親解「單人婚紗照」之謎 張振朗被問婚期即落閘

陳豪、譚俊彥、高海寧、張振朗等近二十位藝人昨日(12日) 現身深圳出席《TVB 2026灣區融合·IP擴陣發布會》，為新劇宣傳造勢，希望作品能同時得到香港及大灣區觀眾的支持。不過，陳豪在接受訪問時，大家的焦點很快便轉移到他與太太陳茵媺的結婚周年紀念上。
婚照「失蹤」謎團
事緣陳茵媺早前在結婚13周年，於社交網分享了一輯婚紗造型照，但照片清一色只見她一人，陳豪全程「失蹤」，引來外界議論紛紛。陳豪笑着「拆彈」，解釋那其實是太太早前開工、趁空檔拍下的靚相，自己也是後來才知道。談到周年慶祝，陳豪坦言雖然近日工作繁忙，但當日亦特意安排了特別的二人慶祝儀式，照片待剪輯完畢便會公開分享，着大家放心。
未有時間買禮物
至於外界最關心的「禮物環節」，陳豪直認因當天行程太緊湊，完全沒時間買禮物。他笑言今年送的是「心意」，不過已有補償大計，計劃遲些親自帶太太去一個地方購物，但被問到是買手袋、首飾，他就保持神秘，再問到是否咖啡時，他即相當識做，笑指做老公不能如此敷衍。他亦承諾，每年抽時間與太太去旅行的約定絕無打破，只是目前市道環境下，自己還有多工作機會理應感恩和珍惜，絕不揀擇，待忙完手頭上的工作，必定會兌現二人世界的旅程，而太太也十分理解和體諒。
張振朗守身如玉
同場的張振朗亦被追問戀情，其女友楊偲泳近日為減肥廣告罕有以性感造型亮相。張振朗直言事前不知情，更反問記者有幾性感，笑指再性感也不及《夜王》震撼。他強調對女友揀選工作的界線很放心，自己只有參考意見權，並自豪表示自己「守身如玉」，露腰已是極限。當話題轉到何時結婚，他則迅速拉開話題，僅以「差不多，時機到便告訴大家」作回應，對婚事大賣關子。