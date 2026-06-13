給阿嬤的情書｜王彥桐首來港即嘆大排檔飲檸茶 李思潼否認跟趙露思公司簽約

《給阿嬤的情書》在內地大收16億人民幣票房，導演藍鴻春、男女主角王彥桐、李思潼昨日在港出席首映禮活動，大會更邀靖財政司司長陳茂波親臨主禮，林建岳、劉德華和黃百鳴兒子黃子桓等以發行商代表撐場。劉德華及黃子桓在活動結束後，便很快離開，沒有接受訪問。

男女主角王彥桐、李思潼在活動舉行前接受訪問，他們表示期待電影在香港上映的反應，對香港的票房順其自然。王彥桐透露自己第一次來香港，當抵埗後已迫不及待去吃大排檔及飲凍檸茶，大讚十分好喝。已來過香港遊玩的李思潼表示特別愛吃「菠蘿油」，但今次來港暫未吃到。王彥桐坦言表示今次行程緊密，未必有時間四處觀光，並稱坐車時而恨不得想下車周圍逛逛，盼下次來港有機會走走。李思潼想到銅鑼灣海旁逛逛，因為見到不少人在溜狗，感覺十分寫意和舒服。

談到現在票房已達16億，他們會否獲得分紅，王彥桐笑稱不知道有這樣的操作，要問問導演。對於有傳他們的片酬僅收數萬元，王彥桐笑稱片酬不太好講出來，李思潼續稱接拍這部電影是因為喜歡這個故事，比起片酬更在意作品的本質。由於二人憑電影走紅，王彥桐坦言的確有一些工作在接洽，但仍未落實，現階段先專注在電影宣傳工作。談到有傳李思潼簽約趙露思所屬的經理人公司，她澄清消息不實，希望大家先關注電影，她有落實的動向會再公布。