陳敏兒離世｜二仔文信感謝大家關心：大家唔使擔心

陳敏兒昨日（12日）於威爾斯親王醫院因病離世，終年65歲。她的兒子廖文哲、廖文信在母親的社交平台公布消息，並透露會遵照母親生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放。廖啟智與陳敏兒在5年內先後離世，不少人大感心痛，也擔心二人的兒子先後失去致親的心情。今日下午，二仔廖文信在IG限時動態發文，表示收到好多關心慰問，多謝大家的支持，並謂：「我同屋企人一切安好！大家唔使擔心！（需要啲時間先可以回覆晒大家嘅message。）Thank You all！！！」情況猶如回帶5年前智叔離開時，他也同樣透過IG限時動態發文。

廖文信曾跟媽咪陳敏兒上個電視、電台受訪，內容都是圍繞智叔離世後，他們如何面對。其中敏兒曾透露自覺智叔離世後，兩子對她比之前好，文信則提到父親有叮囑他和哥哥一定要代為好好照顧媽媽。文信指現在與哥哥學會承擔責任，好好地保護家人。陳敏兒亦稱讚文信十分孝順和溫柔，因兒子的改變，現時感到十分幸福。

陳敏兒曾在電台一些訪問提到很擔心兒子工作太辛苦。廖文信當時就表示：「我哋作息好唔同，日頭出去返工，通常都好夜先返嚟，返到去佢都瞓咗。」陳敏兒就答到：「自己都做過後生，嗰陣有幾何會7、8點返到屋企。不過人好奇怪，人老咗好多嘢都唔記得，自己後生點樣過都唔記得。有時我都會有埋怨，『做到咁夜㗎，你間咩公司嚟㗎、血汗工廠、唔畀人收工』。跟住佢就會彈我一句，『阿媽，你後生嗰時都係咁啫』。」