歐倩怡剖白離婚後受盡攻擊 爆與新歡親密進度：唔可以俾細路睇

現年46歲的歐倩怡，自2024年與郭晉安結束18年婚姻後，一直備受外界關注。回復單身的她，重返社會工作兩年多，過程並不平坦。近日她作客HOY TV節目《九運會客室》，接受主持伍詠薇及李凱賢（Brian）訪問，親自剖白離婚後面對網上惡意攻擊的感受，坦言一度情緒崩潰：「我真係唔適應，試過匿埋喊咗2、3日。」

節目中，主持Brian單刀直入，追問歐倩怡與新歡的戀情發展階段，更將親密關係細分為五個等級，「你而家拍拖去到stage幾？stage 1 拖手、stage 2 攬住、stage 3 錫、stage 4 你揸佢啲嘢，佢揸你啲嘢，stage 5 性愛。」面對如此直白的提問，歐倩怡大笑回應：「呢個唔可以俾細路仔睇，唉，呢啲嘢。」被問及是否開心，她則以一句「ok㗎！」大方回應，未有否認戀情。早前歐倩怡曾被傳媒拍到與一名男士街頭翹手密會，據悉對方為連鎖補習社創辦人，身家豐厚估計高達1.2億港元。

當年會考5分變碩士

談到自我增值之路，歐倩怡透露，當年全因兒子報考小學的經歷，讓她決心重拾書本。由於小學報名表須填寫父母學歷及職業，加上家長面試需以廣東話、英文及普通話三語進行，僅得中五學歷、會考只得5分的她，深感壓力，害怕因自身學歷問題拖累兒子。為此，她由證書課程讀起，逐步攻讀文憑、高級文憑，再銜接學位課程，前後花上四、五年時間。歐倩怡坦言，過去犧牲所有娛樂，近20年從未看過電視，每日僅睡四小時，最終成功取得市場及管理學學士、食物及營養學榮譽理學士及體育及運動營養學理學碩士三個學位，努力不懈的精神令主持大為驚嘆。