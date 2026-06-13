丁子朗自爆暗戀對象有另一半忍痛祝福 2027年感情大劫唔記得問師傅對象出現未

香港康得思酒店聯乘香港知名多棲藝人丁子朗（Karl Ting）呈獻的「藝術之旅：共鳴瞬間」作品展，於昨日（12日）舉行優先預覽，邀請多位嘉賓及好友，包括：森美、吳若希、麥美欣、余宗遙、丁子高、胡鴻鈞、馮熙燮、湯君耀、徐㴓喬等。丁子朗在酒店大堂的作品名為《ILYSMBIDKHTTYBIKYLSE》(I Love You So Much But I Don’t Know How To Tell You Because I Know You Love Someone Else)，他表示靈感來自「situationship」，亦即是一段難以名狀的關係，似朋友，卻又比朋友多一點，但又不似戀人。

丁子朗表示自己曾暗戀過一位女仔，但對方心中已經有第二個，所以作品不多不少反映自己過去的感情世界。問到當時他暗戀的對象知不知道他的心意，他表示不知道，他說：「我鍾意一個人都希望佢好，如果佢嘅另一半對佢係好，我有何德何能呢？ （你唔試吓爭取吓？）人哋有另一半，有報應㗎 ！（如果嗰個人散咗，仲追唔追番佢？）我已經move on咗啦，如果我真係對一個人咁耐仲有嗰種感覺，咁呢一個係真愛嚟嘅，但係我又未遇到呢個真愛！」

談到他在2027年感情上會有一個劫，會否是因為陷入三角戀引起，他笑謂：「唔通真係？希望唔好啦！師傅又話過係兩極嘅，一係會遇到一個好好對象結婚，一係就會一個情劫，係一個大事件。但係依家2026年，都過咗一半未遇到對象⋯⋯（有冇得避開？）師傅話冇，命中注定！當時師傅又話我2018年事業上會有大事件，當時係《森美旅行團》，好準丫，之後會到2027年！」當問到他有沒有問師傅這個令他在感情上有大改變的人出現未，他突然發現自己沒有問，「我冇問啦！我一聽到話結婚、或者係情結，都已經沉一沉！」