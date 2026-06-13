楊祐寧下月爭影帝激讚對手柯煒林 戥拍檔蔡思韻唔抵無緣角逐女主角

台灣型男楊祐寧近日來港，應高級珠寶品牌邀請偕梁洛施（Isabella）出席中環舉行活動，兩人曾合作港產片《爆裂點》，相隔多年再度碰頭。
出名愛妻的楊祐寧，被記者問到會否趁機會物色珠寶送給太太，他說：「對，其實我上一次，上個月吧，我也是參加了品牌工作，其實我在現場就看到了一個非常可愛的小蜜蜂耳環，當下就馬上訂了那個蜜蜂的小耳環送給太太。」楊祐寧對身上掛了的蝴蝶系列胸針及手上的皇冠戒指總值400萬港元，笑言幸好今次沒有帶太太來，否則就肯定「破產」。
愛妻介紹必食茶記
楊祐寧經常來港開工，其妻Melinda（王詠穎）更是在香港長大，跟香港相當有緣的他甫抵埗立即去茶餐廳：「其實上一次來的時候，我太太就帶我去吃了她很喜歡的茶餐廳，因為是她小時候的記憶，魚蛋粉她很愛，這一次來的時候我就幫她吃了這個。」他亦喜愛香港小吃，今次吃了牛腩撈麵、西多士，夫妻二人在台灣都會很想念港式美食，所以每一次來香港都會想去食。
台灣年度影壇頒獎禮2026年台北電影獎將於7 月舉行，楊祐寧憑夥拍蔡思韻的驚慄片《泥娃娃》入圍最佳男主角，對手包括《大濛》的Will柯煒林及《雙囍》的劉冠廷，他表示不會感到緊張，而且蠻期待，因為到時會碰到很多朋友，並稱：「很開心，每一次入圍都讓人家感到很開心，當天一定也會去參與這個盛會，然後當然加油。」自言每次入圍都有信心！談到柯煒林在《大濛》中的演出，楊祐寧表示有看過《大濛》，大讚Will的表現：「非常棒！我那時候一看完電影出來，我就覺得非常棒。」他同時替拍檔蔡思韻無緣角逐女主角感到可惜，稱讚蔡思韻是位出色演員，覺得對方應該要入圍，亦表示該次合作跟導演及整個拍攝過程均頗愉快。
計劃帶子女遊香港
楊祐寧指太太在香港長大，希望可以多些一家人來香港：「我真的很想來香港，我跟太太也一直在計劃，我們想帶小朋友回香港來，因為這邊畢竟是她從小長大的地方，所以對我太太來說是真的非常多童年回憶，我們也很希望把這些回憶帶給小孩，跟小孩一起來玩，去迪士尼，去她以前小時候去的地方。」夫妻育有兩女一子，問到照顧三位小朋友會否吃力，楊祐寧表示：「我覺得現在也算習慣，三個小孩跟兩個小孩差不多，鼓勵大家多生子。」本月是父親節，他不知道囡囡會否有準備，若寫卡片給他已經很開心，並指快6歲的大女很會照顧細佬及細妹，譬如兩個弟弟妹妹的在哭鬧的時候，姊姊會過去安慰他們，令身為爸爸的他蠻窩心，不過他認為三個夠晒數，未有追第四胎的計劃。