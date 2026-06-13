楊祐寧下月爭影帝激讚對手柯煒林 戥拍檔蔡思韻唔抵無緣角逐女主角

出名愛妻的楊祐寧，被記者問到會否趁機會物色珠寶送給太太，他說：「對，其實我上一次，上個月吧，我也是參加了品牌工作，其實我在現場就看到了一個非常可愛的小蜜蜂耳環，當下就馬上訂了那個蜜蜂的小耳環送給太太。」楊祐寧對身上掛了的蝴蝶系列胸針及手上的皇冠戒指總值400萬港元，笑言幸好今次沒有帶太太來，否則就肯定「破產」。

愛妻介紹必食茶記

楊祐寧經常來港開工，其妻Melinda（王詠穎）更是在香港長大，跟香港相當有緣的他甫抵埗立即去茶餐廳：「其實上一次來的時候，我太太就帶我去吃了她很喜歡的茶餐廳，因為是她小時候的記憶，魚蛋粉她很愛，這一次來的時候我就幫她吃了這個。」他亦喜愛香港小吃，今次吃了牛腩撈麵、西多士，夫妻二人在台灣都會很想念港式美食，所以每一次來香港都會想去食。

台灣年度影壇頒獎禮2026年台北電影獎將於7 月舉行，楊祐寧憑夥拍蔡思韻的驚慄片《泥娃娃》入圍最佳男主角，對手包括《大濛》的Will柯煒林及《雙囍》的劉冠廷，他表示不會感到緊張，而且蠻期待，因為到時會碰到很多朋友，並稱：「很開心，每一次入圍都讓人家感到很開心，當天一定也會去參與這個盛會，然後當然加油。」自言每次入圍都有信心！談到柯煒林在《大濛》中的演出，楊祐寧表示有看過《大濛》，大讚Will的表現：「非常棒！我那時候一看完電影出來，我就覺得非常棒。」他同時替拍檔蔡思韻無緣角逐女主角感到可惜，稱讚蔡思韻是位出色演員，覺得對方應該要入圍，亦表示該次合作跟導演及整個拍攝過程均頗愉快。