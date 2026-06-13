吳若希未拍《愛‧回家》已有廣告商睇中 森美睇好《唱錢》李茵彤演處境劇

香港康得思酒店聯乘香港知名多棲藝人丁子朗（Karl Ting）呈獻的「藝術之旅：共鳴瞬間」作品展，於昨日（12日）舉行優先預覽，邀請多位嘉賓及好友，包括：森美、吳若希、麥美欣、余宗遙、丁子高、胡鴻鈞、馮熙燮、湯君耀、徐㴓喬等。丁子朗在酒店大堂的作品名為《ILYSMBIDKHTTYBIKYLSE》(I Love You So Much But I Don’t Know How To Tell You Because I Know You Love Someone Else)，他表示靈感來自「situationship」，亦即是一段難以名狀的關係，似朋友，卻又比朋友多一點，但又不似戀人。

森美、吳若希及麥美恩難得夾到時間到場支持，三人一輪咀表達自己的睇法，繼而不停以「國際畫家」去稱呼丁子朗，但他們也大讚丁子朗的畫的確很好，甚至沒想過他的作品會有不少人購買。問到他們會否再合體拍《森美旅行團》，森美表示很難，自言年紀大要拍也變成《森伯旅行團》，麥美思笑謂因為她跟吳若希都很紅，所以不會再就「叔叔」的檔期，森美聞言即謂：「我就等你哋唔好先拍《森伯旅行團》！」

談到吳若希即將投入《愛‧回家之三代同糖》拍攝，她表示現在沒有太多資料，相信到試造型當日便會揭盅其他角色身份。當森美聽到吳若希演單身媽咪時，他說：「你個樣好單親咩？」吳若希即表示過去的角色的另一半都是死去或離異，森美續說自己跟丁子朗夠硬淨，未被吳若希「剋死」。提到戲中的女兒是26歲的李茵彤，是否接受到有這麼大的女兒，吳若希二話不說道：「接受呀！」森美續說：「不如問車婉婉先啦！我戥佢心痛呀！我去到咪演車婉婉老竇？」更著吳若希嗌他做阿爺。

談到李茵彤跟森美一齊拍《唱錢》，他大讚李茵彤不錯，唱歌也很好，但演技應該仍有待磨練，更即場叮囑吳若希要好好照顧李茵彤。