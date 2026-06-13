TVB宣佈深圳前海總部落成啟用 《企業強人》強勢登陸內地衛視黃金檔

TVB在深圳舉行「TVB 2026 灣區融合 · IP 擴陣發布會」。

電視廣播有限公司昨日（12日）在深圳舉行「TVB 2026 灣區融合 · IP 擴陣發布會」。過去幾年，TVB 已在大灣區落地製作了《新聞女王》系列、 《反黑英雄》、 《企業強人》等 14 部享譽國際的精品劇集。目前，未來開拍的新劇《枱底人生》及《模範律師團》也將進駐深圳前海及廣州南沙取景拍攝，標誌著 TVB 在大灣區實現「全產業鏈本土化運營」的重要里程碑。與此同時， 《企業強人》即將登陸深圳衛視黃金時段——這是 CEPA 補充協議生效後，首部重返內地衛視電視黃金檔的港劇，具有重要的歷史意義。

TVB 行政主席許濤在致辭中表示：「中央制定的『大灣區發展規劃綱要』已進入第八年，粵港澳在融合中跑出了『發展加速度』 。路相通、城相融、心相連，是世界級灣區加速崛起的精髓所在，而 TVB 的轉型發展之路也是灣區融合的縮影。廣東觀眾通過有線電視、OTT 互聯網電視、手機 APP、社交平台等多重渠道與TVB 產生互動，是 TVB 全球用戶中佔比可觀且穩步增長的群體，成為了驅動整個集團取得經營增長、實現轉型升級的核心引擎。今天的 TVB，已經是一家立足香港的大灣區媒體，前海總部將成為 TVB 深入灣區發展的重要支點。隨著前海總部的建立 ，TVB 在大灣區的發展將邁向更加系統化、平台化、生態化的新階段，期待與灣區各界在內容共創、IP 延展、技術升級、國際傳播等各領域攜手探索更多合作模式，創造更多示範成果。」

TVB 總經理（商務營運）蕭世和

TVB 總經理（商務營運）蕭世和和前海合作區黨工委副書記梁珂進行了隆重的互動儀式，象徵著 TVB 正式紮根前海，彰顯雙方合作在國家發展大局下的示範價值。TVB 正式落戶前海並成立「TVB 前海總部」的新布局。此舉標誌著 TVB 正式將大 灣區視為影視創作與科技升級的「新主場」，全面推進從媒體平台優勢向 IP 價值放大、再延伸至文化影響力輸出的整體戰略升級，致力轉型為大灣區戰略級文化服務的領航者。 蕭世和表示： 「香港人愛看電視，電視一直是香港最具影響力的媒體。無論時代如何變遷，電視陪伴著香港人度過每一個重要時刻，也深深影響著社會的價值觀和消費選擇。今天，我很榮幸代表 TVB，在這個重要的發布會上與大家分享我們的最新發展。作為香港覆蓋最廣、影響力最大的媒體，TVB 最近舉行股東周年大會，已通過改名為『無綫集團有限公司』 ，全面轉型為跨媒體影視娛樂集團。TVB 在香港每日的黃金時段每一分鐘，擁有 20 點的高收視，就是同一分鐘內每 5 個香港人，便有 1 個在看 TVB 的節目，成功打造全覆蓋的線上線下媒體矩陣，包括免費電視、myTV SUPER 串流平台、IG、臉書社交媒體等，憑著我們的強勁收視，對協助內地企業出海，能提供重大的助力。」

TVB在深圳舉行「TVB 2026 灣區融合 · IP 擴陣發布會」。

會上，TVB 與火山引擎正式簽署深度合作備忘錄，雙方將以豆包視頻生成模型 Seedance 2.0 作為合作核心，圍繞影視內容智能化生產、短劇數字化製作、IP 商業化探索及雲基礎設施建設四大維度展開全方位協同，火山引擎將與 TVB 旗下 FF 工作室展開協同合作，以 AI 短劇為契機，探索透過 Seedance 2.0 的視頻生成能力，提升 AI 短劇場景、人物、動畫製作等質素 。一眾 TVB 藝人對公司在大灣區的發展取得階段性成功感到高興，對未來的灣區深化布陣及正式落戶深圳前海滿懷期待，深信將為他們締造更多演出機會，同時讓作品接觸更龐大的觀眾群。

TVB 總經理（商務營運）蕭世和與前海合作區黨工委副書記梁珂進行了隆重的互動儀式。

原創合拍港劇《玫瑰戰爭》、 《枱底人生》、 《模範律師團》、 《新聞女王 3》、 《新聞官許詩晴》、 《正義女神 2》主演陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、羅子溢、陳煒、何廣沛、譚俊彥、高海寧、蔣祖曼分享參與劇集拍攝感受。其中視帝譚俊彥表示：「 《新聞女王》在內地創造了現象級的成績，現即將迎來第三輯，引證了成功的 IP，具有無限的延展性！」同時，高海寧感恩公司與內地平台合作的機遇，讓她擁有自己的衍生劇《新聞官許詩晴》 ，並感謝觀眾的厚愛，承諾全力以赴回饋觀眾支持。另一重磅歷史資訊綜藝節目《走過歷史大地》主持洪永城及黃翠如認為節目首創將科技和視角融合，實現「實地探索＋AI 視覺還原」，「復活」了當年的歷史場景，不但開拓了旅遊資訊節目的創新想像，亦為觀眾帶來意想不到的沉浸式體驗，並十分期待開展「中國歷史篇」 。

對於「強人」系列劇集《企業強人》即將登陸深圳衛視黃金時段，成為 CEPA 補充協議生效後，首部重返內地衛視黃金檔的 TVB 劇集，別具歷史意義。主演陳豪、龔嘉欣、譚俊彥、張曦雯大感雀躍，視帝陳豪表示很開心能夠參與一部記錄時代的作 品，希望大灣區及內地觀眾會喜歡；視后龔嘉欣指，該劇在深圳一個國家 5A 級物流3轉運中心實地取景拍攝，讓她親身感受到物流業「分秒必爭」的拼搏精神；張曦雯則非常期待未來有更多港劇能夠在內地衛視與大灣區和內地其他城市的電視觀眾見面。發布會尾聲，陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張振朗、戴祖儀、朱敏瀚及羅天宇傾情獻唱近年最具代表性的 TVB 劇集主題曲，「TVB 2026 灣區融合 · IP 擴陣發布會」在全場熱烈掌聲中圓滿落幕。