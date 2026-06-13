吳文忻病逝丨吳文忻家屬6.24設守靈彌撒 懇辭花牌籲捐款助癌病患家庭

吳文忻(Natalie)於6月9日早上在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。身為基督徒的她在確診乳癌後，靠宗教信仰積極抗癌。今晚(13日)吳文忻的家屬透過社交平台公布，追思會及最後告別儀式的安排，遵照吳文忻遺願低調進行，僅限至親及受邀的親友出席，並不對外開放，家屬懇請外界及傳媒朋友能夠體諒。為讓未能出席告別儀式的親友及公眾人士，有機會向文忻作最後告別，以及為其靈魂安息祈禱，家屬將於6月24日舉行守靈彌撒，歡迎各界人士出席。

守靈彌撒詳情如下：

日期：2026年6月24日（星期三）

時間：晚上7時30分

主禮：陳志明神父

地點：堅道聖母無原罪主教座堂（香港中環堅道16號）

彌撒毋須預先登記，歡迎公眾直接到場參與。由於教堂空間有限，家屬懇辭所有花籃及花圈。如親友或公眾希望表達心意，可選擇以「吳文忻（Natalie Ng）」名義，捐款至香港癌症基金會「紀念故人捐款」項目。家屬期望將悼念化為善行，把文忻的愛延續，幫助更多正面對癌症挑戰的家庭。

當晚現場亦將設有文忻遺作《因愛重生》義賣活動，所有收益在不扣除成本的情況下，將全數撥捐予聖母無原罪主教座堂，延續她生前的信念與精神。當晚彌撒將不設靈柩停放及瞻仰遺容儀式。此外，主教座堂不設泊車位，建議出席人士乘搭公共交通工具前往。