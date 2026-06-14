熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jun-14 01:08
更新：2026-Jun-14 01:08

羅志祥紅館演唱會大唱金曲 姜濤站台唱跳遭小豬偷吻甜笑 (有片)

分享：
A1e07e60 8c22 45c2 b37f f0431f936dce

羅志祥邀姜濤准紅館演唱會嘉賓，臨離開舞台竟上演咀對咀。 (娛樂組攝)

adblk4

小豬羅志祥（Show Lo）出道30年，昨晚（13日）在紅磡體育館舉行「2026羅志祥30th巡迴演唱會」香港站，吸引姜濤、丁子朗、麥美恩、吳若希及其丈夫到場支持，而陳浩民偕太太蔣麗莎也有現身觀眾席，蔣麗莎表現相當興奮，更趁開場前拿起手機跟在場觀眾風騷自拍。

44fc30d8 2e34 44b9 b0f9 316f856d4106 2a17488d 60dd 4997 a255 11f8aa02edd5 Ccf5f98e 883b 4ae8 b20c f3ff22b89bd2

小豬今次將紅館打造成三面台的「SHOW PARTY」，演唱會於晚上8時許開場，甫登場即一口氣唱出《全城熱愛》、《舞魂再現》、《愛投羅網》、《Show Time》、《一支獨秀》、《WOW》等連串快歌，加上強勁煙火爆破、雷射特效，氣氛熱烈。

小豬除了大唱金曲，更深情答謝歌迷的支持，他還不時行出伸展舞台跟觀眾拉近距離，當唱到夥拍大S徐熙媛的經典偶像劇《轉角·遇到愛》片尾曲《愛轉角》，帶領全場大合唱，之後唱出《愛不單行》時，台上大屏幕重溫小豬出道至今的珍貴畫面，再次掀動歌迷伴唱。演唱會尾聲，在台下投入睇show的姜濤效法偶像小豬從舞台中央彈出，跟小豬合唱《夠了》，小豬亦挑戰對方的廣東歌《白果》，兩人又跳又唱，當一同從升降台離開時，小豬突然啜向姜濤嘴仔，被偷吻的姜濤立即掩嘴，並露出一副驚訝表情，同時震驚全場。經兩度encore後，小豬換上型格便服再現舞台，唱出整晚最後一首歌，他選來張學友的廣東名曲《每天愛你多一些》為港迷送上驚喜，臨走前約定fans明年再見。

adblk5
1a4f7cc8 4939 4497 8354 ffd33a35ea81 E1a826c1 13c7 4afd 8897 481f021600f6 C77036f7 3e00 4da5 8ff1 200d7570f1f2

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務