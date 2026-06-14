羅志祥紅館演唱會大唱金曲 姜濤站台唱跳遭小豬偷吻甜笑 (有片)

小豬羅志祥（Show Lo）出道30年，昨晚（13日）在紅磡體育館舉行「2026羅志祥30th巡迴演唱會」香港站，吸引姜濤、丁子朗、麥美恩、吳若希及其丈夫到場支持，而陳浩民偕太太蔣麗莎也有現身觀眾席，蔣麗莎表現相當興奮，更趁開場前拿起手機跟在場觀眾風騷自拍。

小豬今次將紅館打造成三面台的「SHOW PARTY」，演唱會於晚上8時許開場，甫登場即一口氣唱出《全城熱愛》、《舞魂再現》、《愛投羅網》、《Show Time》、《一支獨秀》、《WOW》等連串快歌，加上強勁煙火爆破、雷射特效，氣氛熱烈。

小豬除了大唱金曲，更深情答謝歌迷的支持，他還不時行出伸展舞台跟觀眾拉近距離，當唱到夥拍大S徐熙媛的經典偶像劇《轉角·遇到愛》片尾曲《愛轉角》，帶領全場大合唱，之後唱出《愛不單行》時，台上大屏幕重溫小豬出道至今的珍貴畫面，再次掀動歌迷伴唱。演唱會尾聲，在台下投入睇show的姜濤效法偶像小豬從舞台中央彈出，跟小豬合唱《夠了》，小豬亦挑戰對方的廣東歌《白果》，兩人又跳又唱，當一同從升降台離開時，小豬突然啜向姜濤嘴仔，被偷吻的姜濤立即掩嘴，並露出一副驚訝表情，同時震驚全場。經兩度encore後，小豬換上型格便服再現舞台，唱出整晚最後一首歌，他選來張學友的廣東名曲《每天愛你多一些》為港迷送上驚喜，臨走前約定fans明年再見。