盧瀚霆Anson Lo邀雲浩影拍MV上演韓劇式生死戀 新歌獲Wyman奉為至愛

盧瀚霆Anson Lo新歌《最後一個降落傘》邀雲浩影擔任女主角，上演虐心生死戀。

MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo推出全新音樂作品《最後一個降落傘》。有別於以往標誌性的勁歌熱舞，Anson Lo 這次回歸慘情歌系列，挑戰充滿韓劇主題曲視感的悲壯曲風。新歌不僅再度邀得 Wyman（黃偉文）填詞，更首度邀請女神歌手 Cloud（雲浩影）擔任 MV 女主角，共同上演一段催淚的虐心生死戀。黃偉文在社交平台分享，自言這幾年都為Anson Lo寫慢歌，每次都盡力而為，「感情不由人，緣份不由人，所以成品總有喜歡和愛的分別。這一首是我歷代為他寫過的歌裏面，至愛，冇得解，語識答，唔識解，但係係。」

《最後一個降落傘》由 Terry 徐浩作曲及監製，並由 Wyman 填詞。Anson Lo 透露，這次是自己睽違多時再次推出的慘情作品，而歌曲在誕生之初便已充滿淚點：「第一次收到 Terry 嘅 demo 嘅時候，其實我一聽就已經好想喊，覺得下一首好悲慘、好悲壯，有一啲似韓劇主題曲嘅感覺。」因為這份直覺，Anson Lo 主動向 Wyman 提出寫一首好慘嘅歌的要求。Wyman 最終以「降落傘」作為歌曲的核心意象，背後寓意既甜蜜又殘酷。Anson Lo道：「Wyman 用降落傘去比喻情侶之間嘅『二減一』假設性問題，如果飛機失事，唯一一個降落傘應該留畀邊個？情侶甜蜜鬥氣時嘅有趣對話，當你真正失去呢段愛情嘅時候，回想返就會顯得更加之痛。」

為了呈現這份極致的悲傷，Anson Lo 在腦海中構思了一個淒美的愛情故事，並將其融入劇情式 MV 當中。為此特別邀請了 Cloud（雲浩影）首度正式合作飾演情侶。MV 講述兩人原本是一對甜蜜的戀人，無奈女主角不幸患上癌症離世。在喪禮的場景中，Anson Lo 來到現場彈奏女主角生前最愛的歌曲，藉此表達一輩子都無法忘記對方的深情。正因為親自參與了劇本構思，Anson Lo 坦言在拍攝時更容易代入情感，交出極具感染力的虐心演繹。今次在妝容、髮型、服裝，甚至隱形眼鏡上都刻意步向樸素，撇除平時在舞台上華麗的跳唱形象，呈現出最純粹、脆弱的一面。