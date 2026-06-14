IdG偶像女生7月首開專場玩足6個鐘 想邀偶像陳蕾睇Show

IdG Bubbles表示希望一反以往青春可愛的形象，嘗試走型格路線，例如穿上西裝「反轉做男仔」

IdG偶像女生成軍一周年，早前於觀塘商場為7月4日首個專場音樂會《Backyard Live：偶像女生 IdG The 1st 》舉行優先訂票感謝會，讓率先購票的粉絲可以近距離互動，現場氣氛熱烈。當日優先Pro門票($1,288,固定坐位)短短2小時內宣告售罄，令在場粉絲驚呼「咁快賣晒？」為現場簽名會途中IdG 企劃人亞拔突然上台高舉起「Sold Out」字牌，令在場的粉絲及IdG團隊興奮若狂，亦為眾女生注入強心針。IdG 班長 Cindy 感動表示：「多謝各位Fans，估唔到感謝會開始一陣就收到預購售罄呢個好消息！太感動了。」專場企位門票$488(企位)和$888現已公開發售。

感謝會中，全員遂一出場講述為7月4日專場的準備情況，每位女生正在構思驚喜環節及各自積極加操，盡顯IdG 對是次專場的誠意十足！其後 IdG Bubbles 及 IdG Sundae 分別獻唱最新作品《一生會講幾多次再見》及《你是我的星》，現場粉絲齊聲應援，場面熱鬧非常。而壓軸環節，當然是回饋優先訂票的一班忠實粉絲。大會為答謝已購票的粉絲們支持，特別印製了全新一套印有IdG偶像女生的23款限量偶像女生小卡，回贈粉絲，當然席間的女生們也大派福利，與粉絲逐一簽名及合照，盡顯貼地親民的溫心一面。

活動後，IdG Bubbles及 IdG Sundae同時對即將來臨的專場舞台倍感期待。IdG Bubbles表示希望一反以往青春可愛的形象，嘗試走型格路線，例如穿上男裝「反轉Men’s Look」。當問到如只得一張門票，想邀請誰來看，她們異口同聲稱希望可以邀請到她們的唱作女神陳蕾到場觀看。而IdG Sundae則笑稱期待在音樂會加入趣味環節，如「鬥快食雪糕」，為表演增添驚喜。兩隊亦不約而同呼籲粉絲要著上粉藍和粉紅色的代表應援顏色裝扮，齊齊營造壯觀「粉海」。而Cindy補充：「希望到時見到一片粉藍同粉紅海！」及「希望當日可以見到全場燈海。」

「偶像女生 IdG The 1st」首個大型專屬音樂會 日期：2026年7月4日 時間： 開放入場l 16:00 暖場突擊 l 16:00-18:30 正式演出l 18:30-20:30 秀後派對l 21:00-22:00 地點：Backyard @ AXA WONDERLAND （西九文化區） 票價： Pro I $1288 (固定座位) * 首批優先入場（Pro手帶) * 拍攝許可證·可使用專業相機 * 不可攜帶及使用相機腳架 * 前排固定坐位 * IdG After Party 留場許可 * IdG After Party 專屬拍攝時間 * IdG The 1st 隨機小卡 x2 VIP I $888 (企位) * 優先排隊入場 （VIP手帶) * 可使用手機拍攝 * IdG After Party 留場許可 * IdG The 1st 隨機小卡 x1 * 不可攜帶專業相機