Marf與吳家忻同場不尷尬 Locker抗拒與前度拍戲 Ivy So警告蔡俊彥再叫姐姐即收刀片

COLLAR成員邱彥筒(Marf)與蘇雅琳(Ivy So)，前晚(12日) 以領隊身份率FC3、感性足球隊參與品牌活動明星賽，結果由林家熙(Locker)、洪嘉豪和胡子彤所屬的FC3，以7比4大敗感性足球隊。

談到日前與Locker的前度吳家忻同場出席活動，不過兩女因出場次序不同，同場卻未有合照，Marf大讚對方打扮好靚，不介意合照，「我們曾一齊出席活動，不會尷尬，亦不介意合照。」她感激品牌邀請出席活動，也期待下次再相遇。問到若然合作拍戲又如何時，Marf表現大方回應，笑指兩人無牙齒印，合作拍戲也沒所謂。

Locker亦被問到前度吳家忻的新戀情，他大方送上祝福，強調兩人雖沒再見但分手亦是朋友，談到現任與前度女友同場，他認為始終同是藝人，絕不驚訝，亦不擔心外界比較。至於可會接受與前度合作拍戲時，Locker坦言會尷尬，「真的機會再算。