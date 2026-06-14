周吉佩8歲囝囝賺錢請食父親節飯：真係好感觸

周吉佩獲兒子出錢請食飯慶祝父親節

新城知訊台主辦的「原來生活好快樂《Super Happy Super Daddy》」今午（14日）於尖沙咀筵開12席預祝父親節。四位人氣歌手周吉佩、羅啟豪、張光宇及梁煒謙輪流上台獻唱，即場抽出多份幸運大獎，現場掌聲與歡笑聲不斷，場面熱鬧。 節目主持程凱欣及麥卓華擔任司儀，新城廣播有限公司首席營運總監（COO）及總編輯郭艷明、媒體銷售及企業合作營業主管謝欣琪、新城知訊台台長程凱欣，聯同場地頂好海鮮酒家管理人張本立，以及四位歌手進行「切金豬啟動儀式」。

子女成績好就是最好禮物 下周日是父親節，周吉佩與羅啟豪一同受訪分享對父親的感恩及為人父親的感受。周吉佩大讚8歲的兒子很孝順。兒子最近有工作機會拍廣告賺錢，隨即主動說：「爸爸我賺咗錢喇，今晚請大家打邊爐。」他感觸說：「嗰一刻我真係好感觸，有咩開心得過個仔有能力請爸爸食飯？呢件事已經係最好嘅禮物。」他又提到子女比較生性，考取好成績就是最好的禮物。 羅啟豪透露將與爸爸和兩個姐姐吃飯慶祝，他之前忙於演唱會，數月來都沒有機會見爸爸。他直言：「其實最好嘅禮物，就係請爸爸食飯。」他表示自小獲父親給予自由和支援，所以請爸爸吃飯是「最低限度」。

梁煒謙與父親拖手合唱 至於張光宇則表示：「近年大家生活上都有挑戰同困難，呢個聚會可以話俾大家聽，仲有好多正能量嘅活動可以散發。」梁煒謙指自己遺傳爸爸靚聲。 活動上，張光宇唱《蕩失路》及《行星433》打頭陣；梁煒謙則唱《無可救藥的戀愛腦》，驚喜邀請其父親上台，兩父子手拖手合唱經典金曲《偏偏喜歡你》，場面溫馨。羅啟豪唱慢歌《有天做證》及《月球上的藍玫瑰》；壓軸的周吉佩則唱《GUTS》及《為何我比不上他》，他又走到台下與歌迷擊掌互動，引來陣陣尖叫。