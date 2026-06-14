一個部門的誕生｜白只擔心新戲變炮灰被「cut場」 自爆跟Eason朱茵林熙蕾合作興奮聽天籟之音

由白只、廖子妤、梁雍婷、麥沛東等主演，麥天樞自編自導的港產片《一個部門的誕生》將於本周四(18日）公演，導演今日連同一眾演員謝咏欣、伍詠詩、蘇宸褕（灰熊）、徐偉棟，一日走6場謝票。
白只受訪時表示，能見證此片上映見具意義，「希望觀眾無論喜歡或唔喜歡，可以喺網上面多啲comment，等我哋一班創作者可以感受下佢哋有乜反應。」問到是否擔心荷李活大製作陸續上映，大幅cut場，他坦言：「如果觀眾唔討論，好正常我哋套戲就係炮灰，因為俾心機拍同拍得好唔好，觀眾鍾唔鍾意可以唔。」走了幾場謝票場，最深刻是觀眾反應都是笑中有淚，也符合導演想達到的目的。」
劇本取材自2014年有巿民因無法cut台闖入電視大樓，發展成脅持事件，白只自言沒有類似經驗，「所以起初導演話係根據真人真事，我都問係咪真㗎，因為嗰時我直頭唔知有呢件事。」但經過連日謝票，發現不少觀眾也有共鳴。在戲中他飾演準時收工的客顧服務員，他澄清，「其實係話想準時收工，唔係提早收工，大部份香港人都係咁，做好自己嘅本分，做好老細叫我做嘅嘢，咁就夠，唔使做多，可準時返屋企就最正。」
作為演員，他笑言有時在片場都會想準時收工，不明白為何等來等去，不過拍完自己的戲份，又會想留下來觀摩其他演員，「究竟導演係我收工之後，會拍啲乜嘢，因為嗰時你已經完全relax，導演鬧人都唔會鬧你。」他直言有時留下觀察，也獲益良多。他現正拍攝張蚊的首部劇情片《不得不好死》，與Eason、朱茵、林熙蕾和柳應廷合作，他表示年初已完成冰島的戲份，現時拍香港部分，有望這幾天內煞科，「好開心可以同阿神啊，師姐朱茵同埋林希倫小姐合作，相信好多香港觀眾係會好開心，我都好開心，開心到導演要問可唔可以專心啲。」由於他演阿Jer的朋友，Eason和朱茵演父母，雖然同場但沒太多對手戲，「我咪真係可以純粹企喺度睇，阿臣喎，有時休息時間，佢自己可能無端端哼幾粒音，我哋成班演員就話天籟之音啊，食食吓飯有人夯歌，嗰個係Eason啊！」他笑言猶如是免費演唱會，接著更是難掩興奮之情，「仲有師姐朱茵，真係好靚。」他更爆料指楊偉倫亦有份參演，兩兄弟都拍得開心。」