一個部門的誕生｜白只擔心新戲變炮灰被「cut場」 自爆跟Eason朱茵林熙蕾合作興奮聽天籟之音

由白只、廖子妤、梁雍婷、麥沛東等主演，麥天樞自編自導的港產片《一個部門的誕生》將於本周四(18日）公演，導演今日連同一眾演員謝咏欣、伍詠詩、蘇宸褕（灰熊）、徐偉棟，一日走6場謝票。

白只受訪時表示，能見證此片上映見具意義，「希望觀眾無論喜歡或唔喜歡，可以喺網上面多啲comment，等我哋一班創作者可以感受下佢哋有乜反應。」問到是否擔心荷李活大製作陸續上映，大幅cut場，他坦言：「如果觀眾唔討論，好正常我哋套戲就係炮灰，因為俾心機拍同拍得好唔好，觀眾鍾唔鍾意可以唔。」走了幾場謝票場，最深刻是觀眾反應都是笑中有淚，也符合導演想達到的目的。」