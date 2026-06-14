梁雍婷真摑寶珮如致瘀傷 感內疚驚恐：當年我咁細真係有陰影

61歲的寶珮如(Baby)近日接受好友王俊棠訪問，憶述拍攝電影《藍天白雲》時被電影中飾演其女兒的梁雍婷「真打」掌摑，並展示當年傷勢照，半邊臉有大片深紫色瘀傷，嘴唇周邊亦紅腫發紫，猶如被家暴。她形容：「打我打到花晒，微絲血管爆裂，打時係拍拍拍拍拍」，其後醫生確診「整個微絲血管爆裂」，須長時間康復。雖然受「重傷」，但她並無怪責對方，更憑悲情母親角色演技大突破，榮獲第37屆香港電影金像獎「最佳女配角」提名。

梁雍婷今日跟隨《一個部門的誕生》演員到戲院謝票，她受訪時被問及當年「真打」寶珮如，她表示感謝對方為她澄清事件的來龍去脈：「拍《藍天白雲》時係2014年，當晚拍殺人場面，現場都有動作指導，又趕收工，但導演話『唔得呀太借位（掌摑）』。Baby知道我係新人，好緊張，就話『唔緊要啦你真係打啦』。但當時又趕冇良好溝通，唔知佢做過手術，即使輕微撞擊都導致嗰個情況。」

她稱見到傷勢後，非常內疚，馬上向寶珮如講對唔住：「我當時都『下？點解咁㗎？點算呀？』」她表示不希望見到受傷事件發生，對於當時只有21歲的她亦存陰影。導演張經緯見狀亦暫停拍攝一段日子，讓寶珮如休息。