張致恒揭5歲二仔未懂說話 咬奶嘴承受奇異目光：驚死後無人照顧

張致恒（Steven）與太太雯雯育有四子，一家六口連寵物的每月開支高達三萬多元，長期面對財政壓力，早前，他更被外界列入「香港四大廢男」之一。不過，Steven 近期積極洗底，轉行做搬運工人，多次被拍到腳踏實地打工養家，生活開始回穩。日前，他接受YouTube頻道《鼎豐盛GPM》訪問，坦白交代最新債務問題，更提到5歲二仔患有自閉症及過度活躍症症。
債務未清
Steven 承認債務至今尚未還清：「講真，真係未還晒，因為始終要照顧屋企湊住啲小朋友，係一件幾難嘅事。」他解釋家中「燈油火蠟」和孩子開支實在太大，現時經濟狀況雖稍有改善，但每月只能將剩餘的錢盡力還給朋友。他懇請各位債主諒解：「雖然唔係好多，但希望大家高抬貴手，我真係盡力去搵錢同埋去還錢畀大家，希望來年會搵多啲，然後希望快啲還晒佢。」
5歲仍不懂說話
訪談中最令Steven感觸的，是談及現年5歲的二仔。他透露二仔患有過度活躍及自閉症，由出生起便腸胃不佳，每晚都要由他孭着才能入睡，「我係企喺度瞓，有時就坐喺梳化佢就孭住喺心口咁樣瞓，因為佢個肚成日都唔舒服去唔到便便，所以有時要幫佢按摩要屙到為止，佢一瞓低呢就喊，就會瞓唔到覺。」隨着二仔長大，照顧難度有增無減，他至今仍不會說話和表達自己，情緒起伏極大，一旦沒有奶嘴就會發脾氣亂扔東西甚至打人，帶他外出更會承受旁人目光，Steven憶述：「好似今朝早我帶佢返學佢咬住個奶嘴，有個婆婆，同伯伯上巴士，佢望住『Jip』一聲，都唔知點樣做人阿爸嘅，咁大個仲畀奶嘴佢食，咁我個心係嬲嘅，人哋唔明白你小朋友係點樣。」
最怕死後兒子無人照顧
Steven直言生下來就要負責到底，但二仔力氣漸長，太太和工人已難以應付，令他憂心不已，「我點樣先可以負返做父親呢個責任去照顧佢呢，因為照顧佢唔係話OK啦，等佢大個咗我可以唔照顧，而係到我死之前我都一定要將我嘅責任擺晒喺佢身上。」說到此處他盡顯沉重：「因為我好驚自己死咗之後，佢係照顧唔到自己，又或者啲阿哥、細佬照顧唔到佢咁點樣呢，呢件事喺我心裏面一直都好擔心。」一番剖白道盡為人父的無助與辛酸。