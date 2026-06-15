張致恒揭5歲二仔未懂說話 咬奶嘴承受奇異目光：驚死後無人照顧

張致恒（Steven）與太太雯雯育有四子，一家六口連寵物的每月開支高達三萬多元，長期面對財政壓力，早前，他更被外界列入「香港四大廢男」之一。不過，Steven 近期積極洗底，轉行做搬運工人，多次被拍到腳踏實地打工養家，生活開始回穩。日前，他接受YouTube頻道《鼎豐盛GPM》訪問，坦白交代最新債務問題，更提到5歲二仔患有自閉症及過度活躍症症。

債務未清

Steven 承認債務至今尚未還清：「講真，真係未還晒，因為始終要照顧屋企湊住啲小朋友，係一件幾難嘅事。」他解釋家中「燈油火蠟」和孩子開支實在太大，現時經濟狀況雖稍有改善，但每月只能將剩餘的錢盡力還給朋友。他懇請各位債主諒解：「雖然唔係好多，但希望大家高抬貴手，我真係盡力去搵錢同埋去還錢畀大家，希望來年會搵多啲，然後希望快啲還晒佢。」