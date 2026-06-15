上海國際電影節｜爾冬陞監製《第四幕》獲選開幕電影 率馮德倫周秀娜胡杏兒盛裝行紅地氈

第28屆「上海國際電影節」已開幕，由金像導演爾冬陞監製，香港新銳導演王德健自編自導，馮德倫、袁澧林、胡杏兒及周秀娜領銜主演的電影《第四幕》，獲選為開幕電影，主創團隊率領一眾主演馮德倫、胡杏兒、周秀娜日前親赴上海，行紅氈出席世界首映。

電影《第四幕》為香港電影發展局與文創產業發展處 (CCIDA) 「薪火相傳計劃」作品。監製爾冬陞與上海國際電影節淵源甚深，2015年，其執導作品《我是路人甲》曾獲選為開幕電影，相隔10年以監製身份帶領《第四幕》團隊重返同一舞台，他笑言心情比十年前輕鬆得多：「當年《我是路人甲》是我自己當導演，所有壓力都在我身上，生怕對不起演員和電影節的觀眾。這次我是監製，把壓力都交給了非常有才華的新鋭導演王德健。我現在更像一個『後勤隊長』，幫他解決麻煩，讓他能安心創作。」談到提攜新人，爾冬陞對導演王德健讚譽有加。導演王德健自19歲起便跟隨他擔任副導演，實戰經驗豐富，爾冬陞表示：「他們缺的可能只是一個機會和一點底氣。我一直認為電影行業離不開世代接力，所以我始終願意傾囊相授。這次依托香港政府的『薪火相傳計劃』，看到新人真正成長，我感到非常欣慰。」

《第四幕》世界首映現場座無虛席，連續三日的放映場爆滿，累積近2500名觀眾率先觀賞，映後感及口碑均獲得高度評價，全場掌聲雷動。三位領銜主演馮德倫、胡杏兒及周秀娜首度與觀眾一起欣賞大銀幕成品，皆表示心情既緊張又興奮。馮德倫對電影的創新題材充滿信心：「由第一次看劇本起，已覺得題材與故事結構都新穎特別。所以一直很期待電影面世，看看觀眾的反應。今次很替導演高興，希望電影正式公映時能讓更多觀眾欣賞到這部作品。」

胡杏兒更形容看見電影誕生，如同見證導演的「BB」出世：「導演花了三、四年心血打磨這個劇本，成片比閱讀劇本時更為精彩！我覺得他完全不像是首次執導，其強烈的個人風格與成熟獨特的故事架構，令人難以相信這是一部新晉導演的作品。昨晚深刻感受到觀眾真實的熱愛，我特別想讚賞袁澧林與馮德倫的精湛演繹，這次與所有演員的合作都非常愉快，正是大家的完美配合，才造就了這部充滿香港特色的電影。

周秀娜則坦言首映前心情緊張：「這部電影的題材非常獨特，包含了巧妙的『戲中戲』，並深刻探討了婚姻與夢想等不同的人生階段。首映前我還在想像觀眾能否接受如此多層次的反轉，但看到大家熱情的反應，我終於放下心頭大石，期望日後上映能獲得更廣泛的支持。」