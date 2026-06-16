呂爵安Edan三度自導自演MV睇感覺 拒用愛綁架寧孤獨放手做「壞人」

MIRROR成員呂爵安(Edan)繼5月中推出與老死蔡俊彥 (Ryan)合唱的《1206》後，在30日內再度推出新作《壞人一個》，並在半年內第三度執導作品MV，以孤獨畫面詮釋愛情中「有一種愛叫做放手」的無奈與釋懷。被問到是否向「呂導」崗位進發時，他強調純粹巧合，暫無意以「導演」為發展目標，只是當自己對作品有強烈感覺時，希望用最直接的角度，將自己內心深處的畫面和情感百分之百呈現，「其實冇特登計劃每首都要自己拍，。一來自己真係對首歌很有畫面同想法，二來好多優秀嘅導演都需要提早排期，時間上未必能完全配合。後面嘅歌我都未必會繼續自己拍，一切睇時間做人。」至於未來可會幫 MIRROR 隊友執導 MV，Edan 幽默回應：「咁就要睇有冇人邀請我，不過我嘅酬勞好貴！」

新歌盲選Demo驚喜發現張天穎 《壞人一個》由Jaime Cheung（張天穎）一手包辦曲詞、Edward Chan 及 Anson Chan 聯手監製，打破傳統失戀情歌的悲切套路，原定 5 月中推出，但《1206》驚喜出現，最終延至 6 月中面世。新歌原是普通話demo 歌曲，歌詞好入腦也蘊含「壞人」概念，「呢首Demo 係我嘅 Pocket List裡都有段時間，之前一直未有合適機會推出。直到今次出歌，直覺告訴我『係要出呢首』。我都係揀咗之後，先知原來係 Jaime 寫的。」於是 Edan 忽發奇想，邀請 Jaime 親自操刀撰寫歌詞，說：「都有啲抱歉，嗰時想寫廣東版，係想睇變咗廣東話可唔可行，因為好多時 demo 好聽，但變廣東話就會覺得有啲怪或差了少少。但 Jaime 好快就交廣東話版本，歌詞極度適合，冇將件事變質。」Edan 最後直接採用，最終只作了極少量的修改，亦十分之喜歡這個作品。

呈現克制的愛 新歌《壞人一個》圍繞愛情主題，由「放手」的拉扯演變出「壞人」的定義，Edan 解說：「講兩個深深相愛，但因各種因素、現實，不得不分開，好似有時聽到最深嘅愛係放手，如果你愛一個人，就算唔屬於自己，都希望佢幸福快樂。」如果明知無法給予幸福，卻依然用愛去綁住對方、不肯放手，那才是真正的壞人。Edan 說：「所以選擇做放手嘅『壞人』，藏著係最溫柔嘅愛。」Edan聽 Demo 時， 腦海中便浮現出大量充滿孤獨與寂寞感的畫面，促使他決定再度親自執導 MV。MV 的劇本完全由 Edan 的視角出發，描述一名男主角在分手後，獨自一人過著看似平常的日常生活。然而，他獨自重溫的每一件事，其實原本都是和另一半攜手完成的。Edan 說：「男主角最後選擇『不打擾』，因為佢深知，如果自己繼續去打攪對方生活，其實只係一種自私嘅佔有。MV 用呢種寂寞嘅日常劇本，去呈現這份克制嘅愛。」

公司「開綠燈」 談到今年密密出歌，Edan解釋因上半年「遲到」了，「今年第一首派台歌拖到 4 月先出，進度實在太慢，所以而家要努力追 Schedule。」Edan 又透露《壞人一個》原本預計在 5 月中推出，但因為《1206》的驚喜出現，最終延至 6 月中旬面世。他承諾今年依然會非常專注在音樂上，腦海中亦有很多不同的音樂想法想呈現給大家，接下來會繼續入錄音室錄歌。雖然公司已「開綠燈」支持他籌備更多作品，但下半年工作行程安排緊湊，笑言一切仍要視乎時間分配、能否收到心儀 Demo 以及錄音進度，但會盡力出歌。