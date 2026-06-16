戴志偉開腔反擊林漪娸 否認拍咀戲伸脷：兩秒鐘做到啲咩？

入行超過40年的TVB資深演員戴志偉，早前被林漪娸（Eyvonne）在新城廣播節目《Ben同Benson『Chur』到行》中點名控訴，大爆遭戴志偉「加料」強吻伸脷，奪走其螢幕初吻，事件引來網民熱議。沉寂半個月後，戴志偉日前在同一個節目中親自開腔「解畫」，逐點反駁之餘，更直言：「影響我聲譽。」

戴志偉為李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》任嘉賓，他有備而來更表明來意，強調並非為了攻擊任何人，而是因事件已嚴重影響其個人生活。他表示與林漪娸是朋友，經常一起打高爾夫球，以為對方只是戲言，但隨著事件在媒體及社交網絡發酵，情況一發不可收拾。