Jason Mraz相隔7年再度來港 宣布11月亞博開騷

曾揚威格林美的美國創作歌手Jason Mraz，宣布年底重臨香港，將於11月4日假亞洲國際博覽館10號展館舉行「Jason Mraz Asia Tour 2026 in Hong Kong」，他上一次來港開show已是2019年，相隔7年終於再會港迷。
Jason Mraz一向深受香港樂迷推崇，上次2019年來港舉行演唱會引發撲飛熱，門票迅即被搶購一空，至於演出當晚更掀起全場大合唱，Jason Mraz在台上以結他配上溫暖歌聲，代表作《I'm Yours》一直屬告白、婚禮、Busking的指定歌單，每次開show定必掀動全場大合唱。
憑實力收服觀眾
Jason Mraz近年持續在世界各地以Live實力收服觀眾，從麥迪遜廣場花園、倫敦O2 Arena到Hollywood Bowl，場場幾近爆滿。當中以亞洲區反應最為火熱，他曾以「Harmonic and supersonic（和諧而超音速）」形容亞洲觀眾的投入程度，從跟唱、和音，到手機燈海，每個細節都成為他巡演記憶中最難忘的一部分。
在華人地區，Jason Mraz的作品早已走進大眾生活，從香港到台北、新加坡、馬尼拉，他的單曲屢次攻上串流及下載榜，YouTube、KTV、選秀節目翻唱不絕，長期穩坐「外國男歌手最易被點唱」之列。
踏入2026年，Jason Mraz展開新一輪世界巡迴，繼續以音樂連結全球樂迷。是次香港站被視為亞洲區其中一個重點場次，他將把在歐美大場館淬鍊出的Live能量，原汁原味帶到亞博舞台，預計會網羅多首樂迷必聽歌，包括《I'm Yours》、《Lucky》、《I Won’t Give Up》等經典作品，以及近年持續釋出的新作，而是次香港演出將以全座位制形式進行。
Jason Mraz Asia Tour 2026 in Hong Kong
演出日期：2026年11月4日（星期三）8:00pm
演出地點：亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Expo，10號展館
票價 (全場座位)：
HK$1,480、HK$1,280、HK$1,080、HK$880
售票平台：KLOOK
售票日期：2026年6月23日（星期二）10:00am