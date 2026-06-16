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娛樂
出版：2026-Jun-16 19:25
更新：2026-Jun-16 19:25

Jason Mraz相隔7年再度來港 宣布11月亞博開騷

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PR01 (Credit Shervin Lainez)

Jason Mraz年底再度來港，宣布11月舉行相隔7年的個人港騷。

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曾揚威格林美的美國創作歌手Jason Mraz，宣布年底重臨香港，將於114日假亞洲國際博覽館10號展館舉行「Jason Mraz Asia Tour 2026 in Hong Kong」，他上一次來港開show已是2019年，相隔7年終於再會港迷。

Jason Mraz一向深受香港樂迷推崇，上次2019年來港舉行演唱會引發撲飛熱，門票迅即被搶購一空，至於演出當晚更掀起全場大合唱，Jason Mraz在台上以結他配上溫暖歌聲，代表作《I'm Yours》一直屬告白、婚禮、Busking的指定歌單，每次開show定必掀動全場大合唱。

Jason Mraz HK KV

相隔7年，Jason Mraz再度踏上香港舞台。

憑實力收服觀眾

Jason Mraz近年持續在世界各地以Live實力收服觀眾，從麥迪遜廣場花園、倫敦O2 ArenaHollywood Bowl，場場幾近爆滿。當中以亞洲區反應最為火熱，他曾以「Harmonic and supersonic（和諧而超音速）」形容亞洲觀眾的投入程度，從跟唱、和音，到手機燈海，每個細節都成為他巡演記憶中最難忘的一部分。

在華人地區，Jason Mraz的作品早已走進大眾生活，從香港到台北、新加坡、馬尼拉，他的單曲屢次攻上串流及下載榜，YouTubeKTV、選秀節目翻唱不絕，長期穩坐「外國男歌手最易被點唱」之列。

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踏入2026年，Jason Mraz展開新一輪世界巡迴，繼續以音樂連結全球樂迷。是次香港站被視為亞洲區其中一個重點場次，他將把在歐美大場館淬鍊出的Live能量，原汁原味帶到亞博舞台，預計會網羅多首樂迷必聽歌，包括《I'm Yours》、《Lucky》、《I Won’t Give Up》等經典作品，以及近年持續釋出的新作，而是次香港演出將以全座位制形式進行。

Band01 (Credit Shervin Lainez) Jason Mraz HK Seating Plan

Jason Mraz Asia Tour 2026 in Hong Kong

演出日期：2026114日（星期三）8:00pm

演出地點：亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Expo10號展館

票價 (全場座位)

HK$1,480HK$1,280HK$1,080HK$880

售票平台：KLOOK

售票日期：2026623日（星期二）10:00am

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