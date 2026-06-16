Jason Mraz相隔7年再度來港 宣布11月亞博開騷

Jason Mraz一向深受香港樂迷推崇，上次2019年來港舉行演唱會引發撲飛熱，門票迅即被搶購一空，至於演出當晚更掀起全場大合唱，Jason Mraz在台上以結他配上溫暖歌聲，代表作《I'm Yours》一直屬告白、婚禮、Busking的指定歌單，每次開show定必掀動全場大合唱。

曾揚威格林美的美國創作歌手Jason Mraz，宣布年底重臨香港，將於11月4日假亞洲國際博覽館10號展館舉行「Jason Mraz Asia Tour 2026 in Hong Kong」，他上一次來港開show已是2019年，相隔7年終於再會港迷。

憑實力收服觀眾

Jason Mraz近年持續在世界各地以Live實力收服觀眾，從麥迪遜廣場花園、倫敦O2 Arena到Hollywood Bowl，場場幾近爆滿。當中以亞洲區反應最為火熱，他曾以「Harmonic and supersonic（和諧而超音速）」形容亞洲觀眾的投入程度，從跟唱、和音，到手機燈海，每個細節都成為他巡演記憶中最難忘的一部分。

在華人地區，Jason Mraz的作品早已走進大眾生活，從香港到台北、新加坡、馬尼拉，他的單曲屢次攻上串流及下載榜，YouTube、KTV、選秀節目翻唱不絕，長期穩坐「外國男歌手最易被點唱」之列。