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娛樂
出版：2026-Jun-16 23:30
更新：2026-Jun-16 23:30

Arvin曾傲棐潮着「會長Tee」 引爆fans召喚出會服

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曾傲棐近日為首個個人演唱會四出宣傳。

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曾傲棐（Arvin）近日密密為其首個個人演唱會「曾傲棐Arvin T.Lunatique》演唱會」四出宣傳，不過最令他頭痛的並非練歌排舞，而是被一班「餓底」fans瘋狂要求製作會服！

Arvin早前為宣傳演唱會，一日踩足15小時，走勻全港十八區打卡影相，更將每個打卡點變成限量小卡，正面是相片，背面印上打卡點的地區名稱。前日（14日），他聯乘啟德7-eleven概念店舉行活動，fans只要出示有效憑證，加港幣90元，便可以即場換購全套十八區小卡，不過只限活動當日！過了活動當日，如果想儲齊一套就要去到十八區指定7-eleven買隨機卡包，更有機會抽中隱藏卡。

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是次活動舉行期間，Arvinfans互動得如火如荼之際，現場突然出現強烈訴求，要求Arvin製作新歌《實物落差協會》會員Tee。事源Arvin曾經於電台訪問自認是「協會會長」，而宣傳期間他經常着上自己設計及訂造的「會長Tee」，fans一見即嗌「好正」，前日便趁勢當面逼宮，要求會長正式開賣會員Tee。面對fans的訴求，Arvin笑說：「本人其實係歌手並非衣服製造商，不過本身已經做好設計，但係咪可以進行製作同開賣，我會代表大家向公司反映，同公司高層溝通。」擺明錫fans錫到燶！

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