Arvin曾傲棐潮着「會長Tee」 引爆fans召喚出會服

曾傲棐（Arvin）近日密密為其首個個人演唱會「曾傲棐Arvin T.《Lunatique》演唱會」四出宣傳，不過最令他頭痛的並非練歌排舞，而是被一班「餓底」fans瘋狂要求製作會服！

Arvin早前為宣傳演唱會，一日踩足15小時，走勻全港十八區打卡影相，更將每個打卡點變成限量小卡，正面是相片，背面印上打卡點的地區名稱。前日（14日），他聯乘啟德7-eleven概念店舉行活動，fans只要出示有效憑證，加港幣90元，便可以即場換購全套十八區小卡，不過只限活動當日！過了活動當日，如果想儲齊一套就要去到十八區指定7-eleven買隨機卡包，更有機會抽中隱藏卡。