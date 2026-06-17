Rax王鄭浚仁獲委任器官捐贈宣傳大使 走出失聲低谷與移植復原者同獲第二次生命

香港移植運動協會（HKTSA）於第18屆週年大會暨聯歡晚宴上，正式委任歌手王鄭浚仁（Rax）擔任「器官捐贈宣傳大使」，鼓勵更多市民登記器官捐贈。委任典禮上，王鄭浚仁由協會榮譽會長周嘉歡醫生及主席黃炎華頒授委任狀，並分享其人生經歷。他表示，自己曾患上「下顎關節紊亂與硬化綜合症」，病情嚴重時一度無法正常說話及唱歌，人生及事業均面臨重大挑戰。憑藉堅毅意誌及對音樂的熱愛，他最終克服困難，重新踏上音樂之路。

交流後深受感動 談到當晚與一眾器官移植康復者交流的感受時，王鄭浚仁深受感動，他表示：「今天見到台下許多器官移植後康復的朋友，因為捐贈者無私的大愛，以及醫護團隊全力以赴的救治，得以重獲新生。我雖然沒有接受過器官移植，但我深深明白重新擁抱生命、重拾夢想的珍貴。」他指出，運動與音樂同樣蘊含強大的生命力量，能鼓舞人心，激發希望。未來，他將與香港移植運動協會攜手創作及演繹以大愛為主題的宣傳歌曲，希望透過音樂跨越語言界限，將捐贈者無私奉獻的精神，以及受贈者對生命的感恩之情傳遞至社會各界，進一步推廣器官捐贈的重要訊息。

王鄭浚仁亦呼籲市民主動了解器官捐贈的意義，與家人坦誠溝通相關意願，並以實際行動支持器官捐贈，讓生命得以延續，為更多有需要的病患者帶來希望。香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡醫生表示：「王鄭浚仁先生以自身經歷展現生命的韌性、勇氣與希望，與本會『活出第二次生命』及『傳遞生命希望』的理念高度契合。我們深信他的加入，將有助透過音樂感染更多市民，進一步推動香港器官捐贈文化的發展。」協會主席黃炎華表示：「『運動健體，大愛澤心』是本會一直倡導的重要理念。器官移植康復者透過運動展現重生後的生命力，而器官捐贈則體現無私奉獻、延續生命的大愛精神。王鄭浚仁的參與，將有助擴大社會影響力，讓生命教育及器官捐贈得到更廣泛的訊息傳播。」