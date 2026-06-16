宣萱孖古天樂拍MV被臨時加咀戲 為踏古仔紅館舞台考慮旅行改期

宣萱今日(16日)現身金鐘出席品牌商場活動，同場有韓國男團 THE BOYZ 成員Q池昌珉、人氣新星金載原，吸引大批fans塞爆商場，當中不乏宣萱的支持者。將於8月生日的宣萱預告，今年生日會將增加入場人數，由130人加至190人，原來宣萱非常有心，習慣逐圍枱與fans傾偈，故無法再添加人數，但很期待與fans共聚。談到早前與古天樂推出首支合唱歌《無時空之戀》，MV在短時間內已破200萬點擊，她坦言因現時已很少有機會拍這類有故事又感人的廣告，而且有機會唱埋主題曲，故特別開心。

MV裡宣萱與古天樂的浪漫咀戲，令不少fans無限loop，甚至定格慢鏡重溫，宣萱大爆原來是導演臨時要求，「初初都係沙灘，後來拍晚裝都話要，咁就好啦。」雖然臨時加戲，但宣萱也覺配合劇情，加上跟古老闆默契十足，「CP粉絲」亦睇得開心，也沒所謂。談到兩人咀足分幾鐘，她笑言，「當時我都諗點解仲唔cut，不過部cam圍住我哋影，我諗睇到要有嘅shot才叫停。」反而錄音的壓力更大，她直言，「未試過拍一個廣告咁大壓力，其實都係後期先話要唱，但喺演藝生涯可以拍廣告又唱埋歌，好難得。」由於最後階段才錄音，她擔心歌藝影響整件事，「我問點解咁高音，點知佢哋話已低咗兩個key。事前我唔識監製Gareth(陳考威)，錄音時成個人好緊張，佢好似𠱁細佬，問我要唔要飲嘢食嘢，第二日我問經理人可唔可以唔去，少一個人……」她續指首天錄音時，緊張到唱不到，「所以我問可唔可以用黑布遮住，我唔可以望住錄音外的人。」由於歌曲由製作、填詞到錄音，要在短時間內完成，她自評表現僅僅合格，「壓力爆煲，錄咗四日。」

古天樂將於8月踏上紅館開演唱會，問到可會在演唱會上首次公開演唱，宣萱笑言，「睇下我去唔去到。因為原本打算開完生日會，放假去旅行，所以要調節下啲期。」宣萱自言經過今次錄唱歌曲後，萌生要認真學唱歌的念頭，她忽發奇想，希望多作嘗試「其實我好想學rap，(記者提議可請教Tyson)我都想，我驚佢唔好意思推我，但又唔想難為自己，所以唔敢問佢。其實上次監製Gareth都教過我，話最緊要有態度。」提到商天娥被指當年欺凌楊思琦，當年曾跟商天娥傳不和的宣萱就封咀，表示不回應。