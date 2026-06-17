葉子楣檳城慶祝「登六」 盼人生下半場繼續活得精彩

已躋身商界女強人行列的葉子楣，在馬來西亞生意愈做愈大，日前她特別飛赴馬來西亞檳城，出席馬來西亞舞蹈聯合會11周年紀念晚宴，順道為其參與的第二間酒店「樂台居古蹟酒店」舉行開幕儀式。Amy興奮表示：「樂台居古蹟酒店設於擁有百年歷史，建於1919年的樂台居建築，這是我參與經營的第二家精品酒店，內裡更有一間房以我的名字葉子楣命名，接著還計劃以其他國際著名藝人的名字為其他房間命名。」Amy近年除演藝工作外，其餘時間也用來學習酒店經營，目前正透過數個檳城古蹟酒店平台推動文化傳承，並探索更多與當地旅遊業結合的發展機會，希望能在新領域學習與成長。

巨型燈箱賀生日

晚宴當晚Amy更以「樂台居非執行董事與品牌大使」身份，接受由大馬旅遊局副主席兼檳城港務局主席拿督楊順興頒發因活化樂台居古蹟成為酒店的嘉許獎座，而令她最驚喜的是全場接近600名賓客齊唱生日歌為她慶祝「登六」，Amy感恩說：「這是自己首次在檳城慶祝生日，給我留下十分深刻的印象，生意夥伴Evians特別在鬧市買下巨型廣告燈箱給我送上祝福，在街頭牆壁上更繪畫上我的樣子歡迎我來到檳城，讓我感到這裏的人真的很熱情。自從開始進軍商界並在檳城投資酒店產業後，我與當地建立了深厚情誼，也有了更多機會接觸檳城社會，當地人處處流露出真誠與友善。不少朋友經常邀請我來檳城長住，未來若機緣成熟，我不排除考慮把檳城列為生活據點之一。」Amy續說：「生日願望是身體健康，心想事成，要有計劃才能有將來，我希望事事順利，人生的下半場要活得精彩。」Amy的姐姐也有在檳城為她慶祝生日，一行人把握機會盡情享受檳城美食。身為榴槤與海鮮愛好者的Amy透露：「短短幾天內已經品嘗三次榴槤，但仍未吃到一直念念不忘的本地野生河鮮『忘不了』，每次想起這些美食都令人垂涎三尺。檳城不僅擁有濃厚人情味，也擁有讓人難以抗拒的美食魅力，每次到訪檳城讓人流連忘返。」Amy近年大部份時間投入商業領域，但未來若遇到合適的劇本與理想角色，也會考慮重返幕前，最理想是可以兼顧酒店事業和演藝工作，自言對表演工作依然保持熱情，但不會刻意強求。

